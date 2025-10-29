ΗΠΑ: Το shutdown έχει ήδη κοστίσει στην οικονομία 18 δισ. δολ. φέτος

Το «shutdown» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει ήδη κοστίσει στην οικονομία των ΗΠΑ τουλάχιστον 18 δισ. δολ. φέτος, ένα ποσό που «θα ενταθεί» τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (Congressional Budget Office).

Όπως αναφέρει το CBO, μεγάλο μέρος του αντίκτυπου στην οικονομία θα είναι προσωρινό, ενώ θα υπάρξει βραχυπρόθεσμη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Ωστόσο, εκτιμά ότι ένα ποσό μεταξύ 7 δισ. δολ. και 14 δισ. δολ. από το πλήγμα στο ΑΕΠ δεν θα ανακτηθεί, ανάλογα με την τελική διάρκεια του shutdown.

Το ΑΕΠ αναμένεται ήδη ότι θα είναι τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο στο τέταρτο τρίμηνο λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, σύμφωνα με την έκθεση του CBO που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Μόλις το κλείσιμο φτάσει στο όριο των έξι εβδομάδων - ή στα μέσα Νοεμβρίου - το CBO αναμένει ότι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ θα είναι 1,5 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη στο τέταρτο τρίμηνο, μια μείωση 28 δισ. δολ.. Και αν παραταθεί σε οκτώ εβδομάδες, περίπου γύρω από την Ημέρα των Ευχαριστιών, το πλήγμα στο πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί σε δύο ποσοστιαίες μονάδες ή 39 δισ. δολ., όπως αναφέρει το Bloomberg.

Πολλαπλοί παράγοντες οδηγούν στην υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων λιγότερων υπηρεσιών που παρέχονται από τους ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, χαμηλότερης παραγωγής στον ιδιωτικό τομέα και λιγότερων ομοσπονδιακών δαπανών για αγαθά, υπηρεσίες και επισιτιστική βοήθεια, όπως αναφέρει η έκθεση του CBO.

Το CBO εκτιμά ότι 650.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών λόγω του shutdown. Εάν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών υπολογίζονταν ως άνεργοι σε προσωρινή απόλυση, η ομάδα εκτιμά ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξανόταν κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες τον Οκτώβριο. Αυτό θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση του ποσοστού ανεργίας από την έναρξη της πανδημίας.