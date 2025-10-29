Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η “Γαία Επιχειρείν” και οι δεσμοί με το σύστημα εξουσίας

«Η σημερινή εξέταση του εκπροσώπου της Gaia Επιχειρείν, Ανέστη Τρυπιτσίδη, από την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε, για ακόμη μια φορά, το βάθος ενός δικτύου διαπλοκής που για χρόνια λειτουργούσε στο σκοτάδι, εις βάρος των αγροτών» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

«Η σημερινή εξέταση του εκπροσώπου της Gaia Επιχειρείν, Ανέστη Τρυπιτσίδη, από την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε, για ακόμη μια φορά, το βάθος ενός δικτύου διαπλοκής που για χρόνια λειτουργούσε στο σκοτάδι, εις βάρος των αγροτών» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν: «Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της “ΓΑΙΑ Επιχειρείν” παραδέχθηκε ότι είναι ταυτόχρονα στην ομάδα των υπευθύνων του έργου των 20 εκατ. ευρώ για την περίοδο για το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ταυτόχρονα διευθύνων σύμβουλος του φορέα που συνεργάζεται άμεσα με τα ΚΥΔ για την υποβολή των αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου η Neuropublic αποτελεί βασικό τεχνικό σύμβουλο του Οργανισμού. Δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο βρίσκεται και από τη μεριά του Δημοσίου και από τη μεριά του ιδιώτη που παρέχει υπηρεσίες στο ίδιο αντικείμενο».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ: «Όπως φάνηκε και από τις απαντήσεις του, η ” ΓAIA Επιχειρείν ” διαθέτει λογισμικό για τις αιτήσεις των παραγωγών που “δανειζόταν” από τα πληροφοριακά έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάζεται με τον τεχνικό σύμβουλο που σχεδιάζει τα ίδια αυτά συστήματα. Ουσιαστικά, η ίδια ομάδα συγγενών εταιρειών με κοινά στελέχη έχει πρόσβαση, στην είσοδο των στοιχείων καθώς και την έξοδο των αγροτικών ενισχύσεων, με πλήρη πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα και με εξασθενημένο τον έλεγχο από το κράτος».

Οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι «στην εξέτασή του, ο εκπρόσωπος της “ΓAIA Επιχειρείν ” επέλεξε τη γραμμή της υπεκφυγής: “Δεν γνωρίζω”, “δεν έχω πρόσβαση”, “δεν είναι αρμοδιότητά μου”» και προσθέτουν: «Είπε ότι “εντόπισε τεχνικά προβλήματα”, αλλά “δεν κατάλαβε” πως δηλώνονταν βοσκοτόπια χωρίς ζώα ή ότι υπήρξε μαζική υποβολή ψευδών δηλώσεων και αριθμού ζώων, για λήψη ενισχύσεων.

Δήλωσε άγνοια για το σκάνδαλο των βιολογικών του 2017, άγνοια για τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ στελεχών της “ΓAIA Επιχειρείν” με τον Ξυλούρη που επιζητούσε την παρέμβαση από τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για οικονομικά ζητήματα. Κατέθεσε ότι “είναι περήφανος” για τη συνεργασία της “Γαία Επιχειρείν” με τη Neuropublic, την εταιρεία που έχει συμβάσεις εκατομμυρίων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυριζόμενος ότι η συμμετοχή του και στις δύο εταιρίες δεν παρουσιάζει το παραμικρό πρόβλημα».