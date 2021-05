Χρηματιστήριο: Υψηλή μεταβλητότητα και στο τέλος... κέρδη

Με τον κλάδο της ενέργειας σε θέση «οδηγού» και συνεχίζοντας σε ένα αυστηρό stock picking, οι αγοραστές κατάφεραν στο τέλος να επικρατήσουν στη μάχη με τους πωλητές. Η σημερινή συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας καθώς βρέθηκε μέχρι και τις 880 μονάδες, ανακάμπτοντας σταδιακά και φτάνοντας μέχρι τις 889,42.

Οι αρχικές πιέσεις ήταν απόρροια του διεθνούς κλίματος που δημιουργείται λόγω της ανόδου των πληθωρισμού, καθώς οι επενδυτές και τα ισχυρά χαρτοφυλάκια παγκοσμίως βολιδοσκοπούν για επανατοποθέτηση.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,53% στις 899,42 μονάδες με τον τζίρο στα 90,17 εκατ. ευρώ. Άνοδο 0,43% κατέγραψε ο FTSE 25 στις 2.180,45 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να σβήνει τις αρχικές απώλειες του 2,7% κλείνοντας ωστόσο με αρνητικό πρόσημο στο 0,82% στις 583,73 μονάδες.

Ο τραπεζικός κλάδος έσπασε στα δύο καθώς η ΕΤΕ σημείωσε πτώση 1,36%, η Eurobank 2,21%. Ενώ με κέρδη έκλεισε η Alpha Bank στο 0,16% και η Τρ. Πειραιώς στο 1,27%.

Από το ταμπλό ξεχώρισαν θετικά η ΔΕΗ με κέρδη 4,07%, τα ΕΛΠΕ 2,3% και η Τέρνα Ενεργειακή στο 1,99%. Βαρύτερες απώλειες κατέγραψε η Viohalco στο 2,35%, όπως και η Aegean στο 2,17%.

Σε αρνητικό έδαφος πέρασε η Attica Bank με απώλειες άνω του 6% μετά το απροσδόκητο ράλι των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων.

Επίσης τα πακέτα που άλλαξαν χέρια κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, μόλις στα 2,85 εκατ. ευρώ με ΕΧΑΕ και Πειραιώς. Αυτό δείχνει και τη διάθεση των επενδυτών για trading.

Επίσης τις προβλέψεις του για την πορεία του τουρισμού, κυρίως στις χώρες του Νότου έδωσε η HSBC.

Από μια σειρά κρίσιμων παραγόντων θα εξαρτηθεί η ανάκαμψη του τουρισμού όπως επισημαίνει η HSBC σε έκθεσή της με τίτλο «Off to the beach - Tourism and Europe's economic recovery», συγκαταλέγοντας μεταξύ αυτών τη διάθεση των εμβολίων, το κόστος των PCR τεστ για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, το ιικό φορτίο στις χώρες προορισμού, την κατάσταση που επικρατεί στις ανταγωνιστικές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και την έντονη ζήτηση απόρροια της άρσης των περιοριστικών μέτρων.

Όπως επισημαίνει ο βρετανικός οίκος, από μακροοικονομική πλευρά, το στοίχημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Ο τουρισμός αποτελεί σχεδόν το 15% του ΑΕΠ στην Ισπανία και πάνω από το 20% στην Ελλάδα, με την πλειονότητα των τουριστών να προέρχονται από το εξωτερικό, κυρίως από τη Βρετανία και τη Γερμανία. Οι περισσότεροι εξ αυτών, έρχονται το καλοκαίρι, οπότε, ανάλογα και με την πορεία της πανδημίας, ο «αγώνας συνεχίζεται» για την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανία, όπως επισημαίνει η HSBC.

Στο βασικό της σενάριο η HSBC αναμένει μια σταδιακή ανάκαμψη του ξένου τουρισμού, με αφετηρία τον Ιούνιο, με το επίπεδο των ξένων τουριστών να προσεγγίζει περίπου το 50% των επιπέδων πριν από την κρίση στο γ' τρίμηνο. Εν συνεχεία, η ανάκαμψη θα σταθεροποιηθεί, με την επιστροφή στα επίπεδα προ πανδημίας έως το τέλος του 2022. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα είναι και πάλι μειωμένες κατά 50-60% φέτος από τα επίπεδα πριν από την κρίση και κατά 5%-10% το επόμενο έτος.

Οι αναλυτές του βρετανικού οίκου εκτιμούν πως ο τουρισμός θα προσφέρει μια σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ των χωρών του Νότου φέτος, περίπου 1% στο ΑΕΠ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και 2% στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Καθώς ο τουριστικός κλάδος θα ανακάμπτει περαιτέρω, ο θετικός αντίκτυπος στην αύξηση του ΑΕΠ θα ενισχυθεί, μεταξύ του 2% για την Ισπανία και έως και 4% στην Ελλάδα.