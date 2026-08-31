Πτώση 36% στα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου της Huawei

Η αύξηση των τιμών των τσιπ μνήμης έχει επίσης επηρεάσει την κερδοφορία στο τμήμα επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα smartphones.

Πτώση 36% στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου της ανακοίνωσε η Huawei τη Δευτέρα, με πίεση από τα αυξανόμενα κόστη και την άνοδο στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, σύμφωνα με το Reuters.

Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου μειώθηκαν στα 23,81 δισ. γουάν (3,54 δισ. δολάρια), με απώλειες 36% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν 9,6% στα 467,82 δισ. γουάν, καθώς συνέχισε να ανακάμπτει από τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Τα οικονομικά της μεγέθη υπογραμμίζουν το κόστος της προσπάθειας της Huawei να μειώσει την εξάρτηση από ξένες τεχνολογίες και να επεκτείνει τις δυνατότητές της στην υπολογιστική και τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μετά από χρόνια περιορισμών στις εξαγωγές των ΗΠΑ.

Η αύξηση των τιμών των τσιπ μνήμης έχει επίσης επηρεάσει την κερδοφορία στο τμήμα επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα smartphones. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκαν 25% στα 121,38 δισ. γουάν, που ισοδυναμούν με 25,9% των εσόδων, καθώς αύξησε τις επενδύσεις στην ΑΙ, τις επικοινωνίες και τις έξυπνες συσκευές.

Τα εταιρικά της αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις της, αλλά το forecast της για ολόκληρο το έτος παρέμεινε «στον αέρα» λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του υψηλότερου κόστους εισροών.

Η εταιρεία έχει σημειώσει ισχυρή ανάκαμψη εσόδων από τότε που οι κυρώσεις και οι περιορισμοί εξαγωγών των ΗΠΑ συρρίκνωσαν την πρόσβασή της σε προηγμένα τσιπ και στο Android της Google, συμβάλλοντας σε αποδυνάμωση 29% του ετήσιου κύκλου εργασίας το 2021.