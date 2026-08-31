Στα χέρια της Aon η USI Insurance Services για 17 δισ. δολάρια - «Κλείδωσε» το deal

Έκλεισε το mega - deal στις ασφαλιστικές, με την Aon να εξαγοράζει τελικά την ανταγωνίστριά της, USI Insurance Services από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων KKR.

Έκλεισε το mega - deal στις ασφαλιστικές, με την Aon να εξαγοράζει τελικά την ανταγωνίστριά της, USI Insurance Services από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων KKR, όπως είχε γίνει γνωστό από χτες.

Η συμφωνία υπογραμμίζει τις προσπάθειες της Aon να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στον τεράστιο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα ασφαλίσεων με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τo Reuters.

«Η ένωση δυνάμεων με την USI θα μας εδραιώσει ως την κορυφαία πλατφόρμα μεσαίας αγοράς στις ΗΠΑ, θα εμβαθύνει το πλεονέκτημά μας και θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της οργανικής μας ανάπτυξης», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aon, Γκρεγκ Κέις.

«Βασιζόμενοι στην επιτυχία της εξαγοράς της NFP (για 13 δισ. δολάρια το 2024), η USI θα ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμά μας στη μεσαία αγορά και θα επεκτείνει την πρόσβαση της εταιρείας μας στον τομέα των ΜμΕ» επεσήμανε.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Aon πήρε στην κατοχή της μερικά γνωστά ονόματα στον ασφαλιστικό και συμβουλευτικό κλάδο, με την απόκτηση της AssuredPartners από τον Άρθρουρ Τζ. Γκάλαχερ για 13,5 δισ. δολάρια και την εξαγορά της Accession Risk Management από την Brown & Brown έναντι σχεδόν 10 δισ. δολαρίων.