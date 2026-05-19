G7: «Eπιβεβαίωση της δέσμευσης για πολυμερή συνεργασία» για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες των κρατών μελών της G7 επιβεβαίωσαν σήμερα «τη δέσμευσή τους για πολυμερή συνεργασία» για τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, μετά τη διήμερη σύνοδο των υπουργών της Ομάδας των Επτά στο Παρίσι.

Αυτό «υπογραμμίζει τη δέσμευση των διεθνών εταίρων να προωθήσουν την ανθεκτικότητα, την πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλιστεί μια κοινή ευημερία», πρόσθεσαν οι συμμετέχοντες σε κοινό ανακοινωθέν, που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την επέκταση των συζητήσεων σήμερα ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες προσκεκλημένες χώρες (Κένυα, Βραζιλία, Ινδία και Νότια Κορέα).

Η γαλλική προεδρία ήλπιζε σε αυτήν την ανανεωμένη δέσμευση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου γεωπολιτικής αναταραχής.

Οι κεντρικές τράπεζες, που συμμετείχαν στις συζητήσεις, επανέλαβαν την «ακλόνητη αποφασιστικότητά τους για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

«Η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να εξαρτάται από δεδομένα: οι κεντρικές τράπεζες παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο των εντάσεων στις τιμές της ενέργειας και των άλλων πρώτων υλών στον πληθωρισμό, τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα», υπογραμμίζεται στο ανακοινωθέν.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ μίλησε για «ειλικρινείς συζητήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις δύσκολες, άμεσες για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων λύσεων στις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις παγκοσμίως, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Λεσκίρ τόνισε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της G7 (Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) ζητούν, ειδικότερα, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τους υδρογονάνθρακες και τα λιπάσματα, που έχει αποκλειστεί από το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της G7 στο Εβιάν από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου, «νομίζω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, ώστε οι ηγέτες μας να μπορέσουν, ελπίζω σε κάθε περίπτωση, να την ολοκληρώσουν σε τόσο σημαντικά ζητήματα, πολύ συγκεκριμένα, όπως τα κρίσιμα ορυκτά και η αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισορροπιών», ανέφερε επίσης.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε επίσης την «προθυμία» των χωρών της G7 να «διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία» για να την εμποδίσουν να επωφεληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι παρατείνουν την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που είναι φορτωμένο σε πλοία για να μετριάσουν την αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου συνεπεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ