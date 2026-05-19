Νέα κατακρήμνιση για τα αμερικανικά ομόλογα - Σε υψηλό από το 2007 η απόδοση στο 30ετές

Στα ύψη εκτινάσσονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αισθάνονται φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν, λόγω του πληθωρισμού που αυξάνεται στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και εκφράζονται φόβοι για πιο περιοριστική νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου σε υψηλό σχεδόν 19 ετών, ενισχυμένο κατά 3,5 μονάδες βάσης στο 5,181%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ -το βαρόμετρο για στεγαστικά δάνεια και χρέη πιστωτικών καρτών- είναι σχεδόν 3,6 μονάδες βάσης πάνω στο 4,659%, σε υψηλό 14 μηνών (από Ιανουάριο 2025). Η απόδοση του 2ετούς -η οποία αντιδρά στις προσδοκίες για βραχυπρόθεσμες μεταβολές των επιτοκίων της Fed- «τσίμπησε» 1 μονάδα βάσης στο 4,10%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου από τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν εμφανίστηκε σε μια σειρά ανακοινώσεων για τον αμερικανικό πληθωρισμό την περασμένη εβδομάδα. Οι επενδυτές τρόμαξαν με αποτέλεσμα να στοιχηματίσουν ότι η επόμενη κίνηση της Fed θα μπορούσε να είναι μια αύξηση επιτοκίων, αντί για μια μείωση.

Το κυρίαρχο κλίμα στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων καθοδηγείται από τον αντίκτυπο του υψηλότερου πληθωρισμού, που προκαλείται κυρίως από την αύξηση του κόστους ενέργειας, καθώς και από τις ανησυχίες για το έλλειμμα και την πολιτική αναταραχή στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Ακόμα και με συμφωνία στη Μέση Ανατολή... το πετρέλαιο δεν επιστρέφει στα προπολεμικά επίπεδα. Πιστεύουμε ότι θα είναι 25-30% υψηλότερο σε έξι μήνες», επεσήμανε ο Μοχίτ Κουμάρ, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της Jefferies.

Στην Ευρώπη, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κυμαινόταν στο 3,19% (από 3,14% τη Δευτέρα), επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνα του 2011. Την περασμένη Πέμπτη το βράδυ ήταν μόνο 3,04%. Αντίστοιχες αυξήσεις καταγράφονται και στα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας (3,83% από 3,77% χθες) και της Ιταλίας (αύξηση +0,06% από το 3,97% που έκλεισε χθες το βράδυ).