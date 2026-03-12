Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία στις έκτακτες συνθήκες

Στα μέτρα της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αισχροκέρδεια αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στα μέτρα της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αισχροκέρδεια αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία τίθεται σε ισχύ, έως τις 30 Ιουνίου του 2026, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε ακόμα - Σε ισχύ τα μέτρα της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια - Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΠΝΠ

Η λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών κρίθηκε αναγκαία από την κυβέρνηση, λόγω του κινδύνου έξαρσης φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση, σε συνέχεια της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή» ανέφερε.

«Αφορούν στη βιομηχανία τροφίμων, στο χονδρεμπόριο, στα σούπερ μάρκετ και στις εμπορικές εταιρείες που διακινούν τα προϊόντα, καθώς και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στα πρατήρια καυσίμων.

Συγκεκριμένα, για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής, απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης, ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Ταυτόχρονα, τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, κατά την πώληση προς τους καταναλωτές.

Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών θα μπορούν να επιβάλλουν επί του ανώτατου ποσού των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο και ειδικό κόστος διανομής, το οποίο θα καθορίζεται με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Παράλληλα, απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, που είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον το μεικτό περιθώριο κέρδους, υπολογιζόμενο ανά κωδικό προϊόντος, υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου μεικτού περιθωρίου κέρδους του έτους 2025.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων -δηλαδή αυτών για τα καύσιμα και τα προϊόντα σούπερ μάρκετ- επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 5.000.000 ευρώ» εξήγησε ο κ. Μαρινάκης.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που παρουσιάζονται έκτακτες συνθήκες, στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία και τους πολίτες. Έτσι κάνουμε και τώρα και θα συνεχίσουμε για όσο παρίσταται ανάγκη, χωρίς όμως να βάζουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά της χώρας» τόνισε.

Επίσης αναφέρθηκε στη 2η σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού πως ήρθε η ώρα να διερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια, και συγκεκριμένα οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, μπορούν να έχουν έναν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

«Για τον σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου, η οποία θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση σχετικά με αυτό το ζήτημα» σημείωσε.

Επιπλέον ανέφερε ότι τίθεται σε εφαρμογή το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

«Τα vouchers θα εξαργυρώνονται, αποκλειστικά, για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων. Οι πόροι θα κατευθύνονται απευθείας στους ωφελούμενους, ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη και απλοποιώντας τις διαδικασίες» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Από ένα σύστημα υπόδειξης επισιτιστικών αναγκών με προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, περνάμε σε ένα σύστημα, όπου ο ίδιος ο ωφελούμενος αποφασίζει τι χρειάζεται, πότε το χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί. Το νέο σύστημα συνδέεται, άμεσα, με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτοδίκαια στην επισιτιστική βοήθεια. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βιώνουν ακραία φτώχεια, κατόπιν πιστοποίησης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης, ώστε η στήριξη να λειτουργεί ως γέφυρα προς υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης στην εργασία για ευάλωτα άτομα και οικογένειες» σημείωσε.

Επισήμανε δε πως η ενίσχυση θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ, προκειμένου τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επίσης ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συστημάτων πλοήγησης επτά αεροσκαφών Canadair CL-415. «Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση της απαρχαίωσης υφιστάμενων συστημάτων και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχυθεί η αξιοπιστία, η ασφάλεια πτήσεων και η αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών στις αποστολές αεροπυρόσβεσης, καθώς τα αεροσκάφη Canadair αποτελούν από τα πιο αναγνωρίσιμα και ουσιαστικά εργαλεία αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών» ανέφερε.

«Η υλοποίηση θα ξεκινήσει με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027 και θα ολοκληρωθεί το 2030. Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στον εκσυγχρονισμό των μέσων Πολιτικής Προστασίας, ώστε όταν η χώρα δοκιμάζεται, τα μέσα να είναι εκεί, έτοιμα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας το 2028 θα ξεκινήσει να παραλαμβάνει νέα αεροσκάφη τύπου 515. Το 2026 το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες, θα φτάσει περίπου τις 19.000 γυναίκες και άνδρες, σε σχέση με περίπου 18.000 πέρυσι, ενώ πριν από έξι χρόνια ο αριθμός των στελεχών κυμαινόταν στους 13.900» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Τέλος ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (για να τιμηθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας -European Order of Merit) λέγοντας: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το ευρωπαϊκό τάγμα της αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον κορυφαίο διεθνή μας και superstar του ΝΒΑ πρότεινε ο πρωθυπουργός με επιστολή του στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Στο πλαίσιο της επιστολής σημειώνεται, μεταξύ άλλων: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες».

Επισημαίνεται πως «το προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της ΕΕ, προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις ευρωπαϊκές αξίες» είπε.

Μαρινάκης: Οι ίδιοι που μας κατηγορούν ως ενορχηστρωτές στρατιών τρολ, με κατηγορούν και για την πρόταση να βγουν οι «κουκούλες» από το Διαδίκτυο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και σε ερώτηση για την κατάργηση της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο ανέφερε τα εξής: «Να διευκρινίσω ότι πρόκειται για προσωπική μου θέση, δεν αποτελεί για κυβερνητικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Είναι θέση που εκφράζω ως πολίτης, πατέρας, σύζυγος. Προφανώς δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Κανείς δεν είπε να καταργηθούν τα ψευδώνυμα στο Διαδίκτυο. Όσοι με κατηγόρησαν ότι θέλω να καταργηθούν τα ψευδώνυμα, λένε ψέματα ή δεν κατάλαβαν τι είπα. Όπως όταν παίρνεις ένα κινητό οι εταιρίες ξέρουν ποιος είσαι, έτσι να υπάρχει πίσω από τον χρήστη στο Διαδίκτυο μία ταυτότητα ώστε σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος να μπορεί η δικαιοσύνη να κάνει ταυτοποίηση. Ακούω από χθες, "μα δεν γίνεται αλλού αυτό το πράγμα". Αυτό που πάμε να κάνουμε στο Διαδίκτυο για τους ανήλικους, γινόταν αλλού πέραν της Αυστραλίας; Πρέπει να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ρωτήστε τις αρχές πόσο εύκολα βρίσκουν τους αληθινούς χρήστες. 'Αλλοι λένε ναι, αλλά μπορεί κάποιος από το εξωτερικό να το παρακάμψει. Κάποιοι ψάχνουν παραθυράκια σε κάθε απαγόρευση. Όταν παίρνεις μια πρωτοβουλία, την παίρνεις για να μειώσεις τις πιθανότητες του κινδύνου. Μια τελευταία πολιτική παρατήρηση. Με κατηγόρησαν ότι ενώ έχω στρατιά από τρολ, διοργανώνω αυτό το συνέδριο. Έρχομαι εγώ, που υποτίθεται έχω όλα αυτά τα ανώνυμα προφίλ -προφανώς αυτά είναι αποκυήματα φαντασίας-, και λέω . Οι ίδιοι που μας κατηγορούν ως ενορχηστρωτές στρατιών τρολ, οι ίδιοι με κατηγορούν για αυτή την πρόταση. Προσωπική θέση, προσωπική μάχη. Είμαι διατεθειμένος να τη δώσω μέχρι τέλους. Να βρούμε συμμάχους σε όλο το πολιτικό σύστημα. Είναι μάχη που την κάνουμε για τα παιδιά, τις ή τους συζύγους μας σε έναν κόσμο τοξικό, ανωνυμίας, τον κόσμο του Διαδικτύου».

Ερωτηθείς αν ο πρωθυπουργός ή άλλοι διαφωνούν, απάντησε πως «έως τώρα δεν έχω ακούσει διαφωνία» και πως υπάρχει «προβληματισμός πώς θα γίνει εφικτό».

Για όσα είπε ο Κώστας Τσουκαλάς διαψεύδοντας ότι είχε επιβεβαιώσει την παρουσία του στο φόρουμ και απευθύνει πρόσκληση σε τηλεοπτική συζήτηση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι για το δεύτερο δεν υπάρχει άνθρωπος που να το παίρνει αυτό στα σοβαρά. «Όσο πηγαίνουμε στις εκλογές θα επανέλθω στα πολιτικά πάνελ ως υποψήφιος βουλευτής. Να μην αγχώνεται. Ως προς το πρώτο δεν θέλω να το τραβήξω άλλο το θέμα. Και μια γάτα που περνάει απέξω, καταλαβαίνει τι έχει συμβεί. Από την προηγουμενη Δευτέρα κυκλοφορεί σε όλα τα μέσα ένα πρόγραμμα ενός συνεδρίου και μέσα στα ονόματα των ομιλητών είναι και το όνομα του κ. Τσουκαλά. Μέχρι την ημέρα καταγγελίας και απόσυρσης πέρασαν οκτώ ημερολογιακές ημέρες. Ένας συνεργάτης του δεν του είπε "ρε συ Κώστα, είσαι ομιλητής σε αυτό το κατάπτυστο συνέδριο;». Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θεωρώ ότι η στάση αυτή δεν τιμά ούτε το κόμμα, ούτε τον ίδιο. Είναι ο κόσμος πολύ έξυπνος για να καταλάβει τι έχει συμβεί», πρόσθεσε.

Για το γεγονός ότι κανένα κόμμα δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, ανέφερε πως «όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα και δεχόμουν προτάσεις, ετέθη αυτονοήτως να γίνει πάνελ με όλα τα κόμματα». Και πρόσθεσε: «Είπα αυτονοήτως ναι αλλά δεν θα έρθουν. Με μεγάλη ευχαρίστηση έμαθαν ότι τρεις εκπρόσωποι είχαν απαντήσει θετικά. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη. Με την ανακοίνωση του προγράμματος του συνεδρίου και αφού αποχώρησε συνάδελφός σας που είχε δεχτεί, το είδε ο κ. Ζαχαριάδης και δήλωσε και αυτός ότι θα αποχωρήσει. Οκτώ ημέρες μετά έγινε ό,τι έγινε. Είναι λογική ερώτηση που πρέπει να την κάνετε στα κόμματα. Δεν πειράζει, θεωρώ ότι θα υπάρχουν επόμενες ευκαιρίες για να τον κάνουμε αυτόν τον διάλογο. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και στο συνέδριο υπήρχαν διαφωνίες και άνοιξε και χρήσιμες θεματικές».

Σχετικά με ανακοίνωση του υπουργου Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη ότι από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε λειτουργία η παγκόσμια πλατφόρμα ψηφιακού κέντρου και αν πίσω από αυτά υπάρχει αίσθηση φακελώματος, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που αυτές οι ασυναρτησίες και τα ψεύδη διακινούνται. «Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο έξυπνης διπλωματίας. Είναι πλατφόρμα αποδελτίωσης, στοχευμένης αναζήτησης. Η χρήση του θα συνδράμει τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών κατά της χώρας μας. Καμία λειτουργία δεν στρέφεται κατά της ελευθερίας έκφρασης, κατά του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Είναι μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία και άργησε θα πω εγώ», σημείωσε.

Για την απάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης περί εγγράφου του κ. Βάρρα για την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως έχει απαντήσει πολύ αναλυτικά ο κ. Βορίδης στην οποία παρέπεμψε. «Έχεις τη θέση που έχεις όπως ο κ. Βάρρας και θέλεις να πεις κάποια πράγματα στον πολιτικό σου προϊστάμενο. Δεν νομίζω ότι αρκείσαι σε ένα e-mail. Φροντίζεις αυτές τις επισημάνσεις να τις κάνεις κτήμα του υπουργού. Το βασικό επιχείρημα είναι για ποιο λόγο ένα τόσο κρίσιμο έγγραφο δεν κατατέθηκε στην εξεταστική επιτροπή», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα μέτρα για την αισχροκέρδεια και για την τιμή εκκίνησης στα διυλιστήρια σε σχέση με τις κατευθύνσεις που έδωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε τα εξής: «Δεν υπάρχει θέμα αγνόησης των κατευθύνσεων. Υπάρχει επιλογή μέτρων με τα οποία θεωρούμε ότι θα γίνει η καλύτερη διαχείριση της κατάστασης. Πρέπει να είμαστε εγκρατείς, να διαβάζουμε τα δεδομένα. Ως προς τα διυλιστήρια, τα στάδια είναι τρία. Τα διυλιστήρια είναι στο πρώτο στάδιο και οι τιμές είναι ευμετάβλητες στο στάδιο αυτό. Δεν μπορείς να αποσχίσεις τις διεθνείς εξελίξεις σε ένα σύστημα παραγωγής που ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Το πλαφόν εκεί δεν θα είχε αντίκρισμα στον καταναλωτή. Εκεί όπου μπορείς να παρέμβεις είναι στη χονδρική και στη λιανική για να φτάνει στον καταναλωτή όσο το δυνατόν φτηνότερο. Τα διυλιστήρια τα δικά μας κάνουν εξαγωγές οπότε αν βάλεις πλαφόν, στο εξωτερικό δεν θα υπάρχει πλαφόν και άρα κινδυνεύεις να βάλεις σε κίνδυνο την επάρκεια της χώρας στα καύσιμα που δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Πριν από 2-3 χρόνια έγινε κάτι τέτοιο στο πλαίσιο ευρωπαϊκής στρατηγικής. Εδώ έχουμε μια εντελώς άλλη περίπτωση. Γιατί όχι μείωση κάποιων φόρων; Γιατί θα είχε σημαντικές απώλειες στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έπρεπε να αναζητηθούν με αντίμετρα και το όποιο όφελος θα έφτανε μεγαλύτερο σε αυτούς που έχουν τη μικρότερη ανάγκη. Στην κρίση κοιτάς να στηρίξεις τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους και αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη». Για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να σχολιάσει. «Με βάζετε στον πειρασμό να πω ότι ο τρόπος που πάει να κάνει διεύρυνση το ΠΑΣΟΚ, ενισχύει τη διεύρυνση τη δική μας. Όσοι είναι στο ΠΑΣΟΚ ή κοντά του και βλέπουν τα πρόσωπα, αρχίζουν και έχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις», πρόσθεσε. Ερωτηθείς σχετικά με τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν και μετά αρνήθηκαν, είπε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες μιας συνεννόησης.

Σχετικά με δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021 μετά από συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνική ενέργεια, απάντησε πως από το 2021 τα δεδομένα έχουν αλλάξει και ο τρόπος που θέλουμε να συμμετάσχει, θα υπαγορεύεται από όλα τα συστήματα ασφαλείας. «Όπως και να έχει και με βάση όσα έχουμε δει και έχουμε ζήσει, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η χώρα από μια σοβαρή συζήτηση. Δεν υπάρχει κυβίστηση, υπάρχει προσαρμογή στα νέα δεδομένα».

Για την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά ότι η σύμβαση με την Chevron ανοίγει την κερκόπορτα στο τουρκολιβικό μνημόνιο και πως δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως «φαντάζομαι θα υπάρξει κοινοβουλευτική απάντηση» και πως για τη Chevron έχει πει η κυβέρνηση γιατί είναι σημαντική. «Δεν συνηθίζω να απαντάω σε έναν πρώην πρωθυπουργό και ένα πρώην πρόεδρο. Θα πω ότι ακόμα και οι πιο σφοδροί αμφισβητίες της πολιτικής μας, του πρωθυπουργού με πολλές λογικές παρατηρήσεις στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αναγνωρίζουν ότι όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια δεν είχαν γίνει για δεκαετίες. Τα υπόλοιπα στη Βουλή», συμπλήρωσε. Σε επόμενη ερώτηση για το γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς κατηγορεί την κυβέρνηση για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, απάντησε πως «είναι λυπηρό αλλά δεν ισχύει» και πιο σημαντικό είναι να πούμε την αλήθεια η οποία είναι πολύ διαφορετική. «Η πολιτική μας δυναμώνει, ψηλώνει τη χώρα», πρόσθεσε.

Για τους εγκλωβισμένους Έλληνες ναυτεργάτες στα στενά του Ορμούζ και τη σχετική στάση εφοπλιστών, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε απάντηση του υπουργείου Ναυτιλίας για το θέμα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο παγίδευσης του τηλεφώνου του κ. Δένδια με κακόβουλο λογισμικό, δήλωσε ότι αρμόδια είναι να ερευνήσει η δικαιοσύνη και κανένας άλλος.

Για την αποστολή τουρκικών μαχητικών F-16 στην Κύπρο και γιατί η κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει, δήλωσε πως η παράνομη εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της Κύπρου δεν μπορεί να νομιμοποιήσει οποιαδήποτε παρουσία της Τουρκίας στο νησί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ