Σήμερα η ψήφιση των 4 ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq

Βουλή - Σύνταγμα / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Images
Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου για την κύρωση των 4 ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq.

Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ενέργειας, για την κύρωση των 4 ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της Κοινοπραξίας Chevron και Helleniq, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Το πολιτικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών που θα ξεκινήσουν σε λίγη ώρα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί αργά το απόγευμα ενώ σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων που πήραν το λόγο, υπέρ της αρχής της κύρωσης των Συμφωνιών τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

