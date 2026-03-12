H BMW προετοιμάζεται για ακόμη μια δύσκολη χρονιά - Εμπόδιο οι δασμοί και ο ανταγωνισμός από την Κίνα

Για μέτρια συρρίκνωση των κερδών προ φόρων φέτος και στασιμότητα στις πωλήσεις, προειδοποίησε η BMW, καθώς δεν βλέπει «φως στο τούνελ» όσον αφορά το κόστος των δασμών που βρίσκονται ακόμη σε ισχύ και τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Για μέτρια συρρίκνωση των κερδών προ φόρων φέτος και στασιμότητα στις πωλήσεις, προειδοποίησε η BMW, καθώς δεν βλέπει «φως στο τούνελ» όσον αφορά το κόστος των δασμών που βρίσκονται ακόμη σε ισχύ και τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος Oliver Zipse επισήμανε ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία premium αυτοκινήτων εμμένει στη στρατηγική της για την αναθεώρηση της γκάμας μοντέλων της και τη μείωση του κόστους- ωστόσο, προειδοποίησε για αβεβαιότητα στο μέλλον.

«Ο κόσμος μας παραμένει ασταθής και πολυάριθμοι κίνδυνοι θα επιμείνουν στο τρέχον οικονομικό έτος», δήλωσε ο Zipse, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε πτώση 6,7% στα προ φόρων κέρδη πέρυσι.

Η πίεση από τους υψηλότερους δασμούς -τόσο τους αμερικανικούς δασμούς εισαγωγών όσο και τον φόρο της ΕΕ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής που πλήττει το μοντέλο Mini του ομίλου- αναμένεται να επηρεάσει το περιθώριο κέρδους προ τόκων και φόρων (EBIT) της BMW στον αυτοκινητιστικό τομέα κατά περίπου 1,25 ποσοστιαίες μονάδες το 2026, οπότε προβλέπεται να διαμορφωθεί σε ένα εύρος 4 με 6%. Σημειώνεται πως αυτό το ποσοστό είναι ελαφρώς χαμηλότερο σε σύγκριση με το 5,3% το 2025 και 6,3% το 2024.

Εάν οι δασμοί δεν είχαν μειώσει τα περιθώρια κέρδους της το 2025, η εταιρεία θα είχε ανακοινώσει αύξηση κερδών πέρυσι, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή Walter Mertl.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων μειώθηκαν στα 10,2 δισ. ευρώ (11,78 δισ. δολάρια) το 2025 και προβλέπεται να μειωθούν περαιτέρω το 2026, κατά 5% έως 9,9%.

Οι παραδόσεις αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με το 2025, χρονιά που σημείωσε απότομη πτώση πωλήσεων στην βασική αγορά της Κίνας και συγκεκριμένα 12.5%.

Ο Mertl δήλωσε φέτος ότι «η Κίνα θα μπορούσε να φτάσει το περσινό επίπεδο», προειδοποιώντας για συνεχιζόμενες προκλήσεις στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, όπου οι αντίπαλοί της, Volkswagen και Mercedes, έχουν επίσης χάσει έδαφος.