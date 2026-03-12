Σε καθοδική αναθεώρηση του outlook για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο προχώρησε η Moody’s.

Σε καθοδική αναθεώρηση του outlook για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο από «θετικό» σε «σταθερό» προχώρησε η Moody’s, με τον οίκο να σημειώνει ότι για την περίοδο 2026-2027 οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και η ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη θα έχουν κυρίως σταθεροποιητική επίδραση στα μεγέθη των τραπεζών.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Moody’s, το λειτουργικό περιβάλλον θα παραμείνει υποστηρικτικό για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η ανάπτυξη του κλάδου θα συνεχίσει να παίρνει ώθηση από τις επενδύσεις και από τη βελτίωση στην αγορά εργασίας.

«Η ποιότητα του ενεργητικού είναι πιθανό να βελτιωθεί με πιο μετριοπαθή ρυθμό, καθώς οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) συγκλίνουν προς τους μέσους όρους των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η ποιότητα του ενεργητικού έχει ενισχυθεί από την ενδυνάμωση των ισολογισμών, με δείκτες NPE σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα και σταδιακά μειούμενο κόστος προβλέψεων» αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Παράλληλα εκτιμούν ότι η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών θα παραμείνει ισχυρή, με αποθέματα που υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις και σταθερή δημιουργία κεφαλαίου, αν και ένα μέρος αυτής θα απορροφηθεί από την αύξηση των πιστώσεων και τις υψηλότερες διανομές μερισμάτων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTCs) θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την ποιότητα κεφαλαίων στις μεγαλύτερες τράπεζες, αλλά εκτιμάται ότι σταδιακά θα μειώνονται.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη Moody’s η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, υποστηριζόμενη μεταξύ άλλων από την πιστωτική επέκταση που «τρέχει» με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και από τα σχετικά σταθερά καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, παρά την αύξηση των επενδύσεων σε ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ως προς την πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών, ο οίκος σημειώνει ότι τα βασικά πλεονεκτήματα παραμένουν η χρηματοδότηση και η ρευστότητα, καθώς υπάρχει μια μεγάλη, σταθερή και χαμηλού κόστους καταθετική βάση και οι δείκτες δανείων προς καταθέσεις παραμένουν χαμηλοί, στηρίζοντας την ανάπτυξη των ισολογισμών και περιορίζοντας, ταυτόχρονα, την εξάρτηση από τις αγορές.

Αν και οι ελληνικές τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο άμεσης επιδείνωσης της πιστοληπτικής τους εικόνας λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, μια παρατεταμένη αναταραχή θα μπορούσε να αυξήσει τους δευτερογενείς κινδύνους για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.