Γεωργιάδης για καθηκοντολόγιο Μαιών: Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει

Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή, τονίζει ο υπουργός Υγείας.

Απάντηση στα δημοσιεύματα για το υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Συγκεκριμένα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία. Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή».