Πολιτική | Ελλάδα

Γεωργιάδης για καθηκοντολόγιο Μαιών: Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γεωργιάδης για καθηκοντολόγιο Μαιών: Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει
Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή, τονίζει ο υπουργός Υγείας.

Απάντηση στα δημοσιεύματα για το υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Συγκεκριμένα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία. Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στα €1.516 ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα το 2025 - 1 στους 4 παίρνει 1.000 με 1.200

Φορολογικές δηλώσεις: Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά για χιλιάδες - Ποιες ρυθμίσεις «ξεφουσκώνουν» τον λογαριασμό

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέο χρονοδιάγραμμα, βαρύτερα τα πρόστιμα - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες το 2026

tags:
Άδωνις Γεωργιάδης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider