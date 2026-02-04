JP Morgan για μετοχές λογισμικού: Καταδικάζονται πριν από τη δίκη

Κανένα σημάδι υποχώρησης δεν δείχνει ούτε σήμερα η μαζική πώληση μετοχών λογισμικού και άλλων κλάδων που θεωρούνται ότι κινδυνεύουν από τις εξελίξεις στο ΑΙ.

Κανένα σημάδι υποχώρησης δεν δείχνει ούτε σήμερα Τετάρτη η μαζική πώληση μετοχών λογισμικού και άλλων κλάδων που θεωρούνται ότι κινδυνεύουν από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρει η JPMorgan Chase, καθώς «η ζοφερή διάθεση μεταξύ των επενδυτών είναι αμείλικτη».

«Βρισκόμαστε τώρα σε ένα περιβάλλον όπου ο κλάδος δεν είναι απλώς ένοχος μέχρι να αποδειχθεί αθώος, αλλά πλέον καταδικάζεται πριν από τη δίκη», δήλωσε ο αναλυτής της JPMorgan, Τόμπι Όγκ.

Ο 'Ογκ συναντήθηκε με περισσότερους από 50 επενδυτές σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ σε διάστημα δύο εβδομάδων και διαπίστωσε ότι είχαν μειώσει σημαντικά τις μετοχές λογισμικού τους τελευταίους 12 έως 18 μήνες. Ακόμα και μετά την τελευταία υποχώρηση του κλάδου, «η γενική όρεξη για να τοποθετηθούν παραμένει γενικά χαμηλή», ανέφερε σε σημείωμα πελάτη.

Τα σχόλιά του ακολουθούν τις απώλειες που καταγράφηκε την Τρίτη στους τομείς λογισμικού, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που πυροδοτήθηκε από ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό μετά το νέο εργαλείο αυτοματοποίησης τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε η Anthropic. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι πολλές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν αυξημένη απειλή από τις εξελίξεις στην γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Για τις εταιρείες λογισμικού, «τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα δεν είναι πλέον αρκετά για να πείσουν την αγορά», έγραψε ο Όγκ. Αυτό ισχύει εκτός αν «μπορέσουν να αποδείξουν αδιάσειστα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας βιώσιμος άνεμος για την ανάπτυξη και όχι ένα μακροπρόθεσμο εμπόδιο», είπε.

Οι ανησυχίες των επενδυτών εκτείνονται σε πολλαπλά μέτωπα όπως αναφέρει, και μεταξύ αυτών είναι το μοντέλο τιμολόγησης το οποίο θα μπορούσε να υπονομευθεί από τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που μειώνουν τον αριθμό των συνδέσεων που χρειάζονται οι πελάτες για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Επίσης, εάν οι εταιρείες λογισμικού χρησιμοποιήσουν τα δικά τους εργαλεία ΑΙ για να προσαρμόσουν τα προϊόντα, τα προηγούμενα μοντέλα εσόδων τους θα αντιμετωπίσουν κινδύνους μετάβασης. Στην τελική, οποιαδήποτε νέα κυκλοφορία από κορυφαίες πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το νέο Legal Plugin που μπορεί να χειριστεί πολλές νομικές εργασίες, θα επιδεινώσουν τις ανησυχίες των επενδυτών σε όλο τον τομέα, δήλωσε ο Όγκ.

Η μαζική πώληση μετοχών λογισμικού εξαπλώθηκε στην Ασία την Τετάρτη και δεν έχει ακόμη σταματήσει στην Ευρώπη. Ένα «καλάθι» μετοχών ευρωπαϊκών εταιρειών της UBS Group AG που θεωρείται ότι κινδυνεύει από το ΑΙ disruption, υποχώρησε σήμερα 2,1%, μια ημέρα μετά την πτώση 8%. Η SAP και η Sage Group είναι μεταξύ των μετοχών που επεκτείνουν σήμερα τις απώλειές τους, 2,5% και 1% αντίστοιχα.