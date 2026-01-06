Η δύναμη των ροδιών: Πλούσια σε αντιοξειδωτικά και ευεργετικά για τον οργανισμό

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, τα ρόδια ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού. Όσα πρέπει να ξέρετε για τη δύναμη και τα οφέλη τους στην καθημερινή διατροφή.

Τα ρόδια έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρούνται «υπερφρούτο».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), τα ρόδια κατατάσσονται μαζί με τα μύρτιλλα και τον χυμό σταφυλιού ως πλούσιες πηγές αντιοξειδωτικών όπως οι πολυφαινόλες και οι ανθοκυανίνες, οι οποίες προστατεύουν από τη βλάβη των κυττάρων, μειώνουν τη φλεγμονή και υποστηρίζουν τη λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr