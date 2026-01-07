Βενεζουέλα: Η αμερικανική Ακτοφυλακή συνέλαβε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στον Ατλαντικό

Στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσινγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν στον βόρειο Ατλαντικό ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που καταδίωκε επί μέρες η αμερικανική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσινγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» έγραψε στην πλατφόρμα X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ