Ειδήσεις | Διεθνή

Βενεζουέλα: Η αμερικανική Ακτοφυλακή συνέλαβε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στον Ατλαντικό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βενεζουέλα: Η αμερικανική Ακτοφυλακή συνέλαβε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στον Ατλαντικό
Στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσινγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν στον βόρειο Ατλαντικό ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που καταδίωκε επί μέρες η αμερικανική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσινγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» έγραψε στην πλατφόρμα X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ποδαρικό» με πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών - Ακριβά ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Με Φιντάν και Κούσνερ στο Παρίσι ο Κυριάκος - Φουλ επίθεση κατά Αλέξη η Καρυστιανού - Πολάκης ζητάει την ευρω-έδρα

Αναμονή για την ΕΤΕ - Ράλι σε χαλκό και χρυσό - Το τρένο της Ευρώπη Holdings

tags:
ΗΠΑ
Βενεζουέλα
Ρωσία
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider