Νέα υψηλά 16ετίας στο ΧΑ με στήριξη από ισχυρά «χέρια»

Με τζίρο-μαμούθ που ξεπέρασε τα 800 εκατ. ευρώ, και με καθοριστική συμβολή από τον τραπεζικό κλάδο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε για πρώτη φορά από τα μέσα Ιανουαρίου του 2010 πάνω από τις 2.160 μονάδες.

Με τζίρο-μαμούθ που ξεπέρασε τα 800 εκατ. ευρώ, και με καθοριστική συμβολή από τον τραπεζικό κλάδο, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών κινήθηκε σε νέα πολυετή υψηλά την Τετάρτη, κλείνοντας -για πρώτη φορά από τα μέσα Ιανουαρίου του 2010- πάνω από τις 2.160 μονάδες.

Παρά τα μικτά πρόσημα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις που είχαν ως αποτέλεσμα ο ΓΔ να αλλάξει πρόσημο 16 φορές στη διάρκεια των συναλλαγών, η ελληνική αγορά επέστρεψε δυναμικά μετά την αργία των Θεοφανείων, με αισθητά αυξημένο τζίρο.

Η δραστηριότητα σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών υπήρξε εξαιρετικά ζωηρή. Πέραν των πακέτων για το 4,4% της Alpha Bank, ξεχώρισαν δύο ακόμα πακέτα συνολικής αξίας 90 εκατ. ευρώ για 12,64 εκατ. μετοχές της Τρ. Πειραιώς (στα 7,12 ευρώ ανά μετοχή). Συνολικά πέρασαν 44 πακέτα από το ταμπλό του ΧΑ, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται σε 487,1 εκατ. ευρώ.

Μαζί με τον «καθαρό» τζίρο των 334,1 εκατ. ευρώ, το τελικό άθροισμα έφτασε τα 821,2 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, όσο και από μια βάση ιδιωτών επενδυτών η οποία τους τελευταίους μήνες βαίνει αυξανόμενη, προσδίδοντας μάλιστα δυναμική και σε μία σειρά τίτλων πέραν της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Προς το παρόν, οι τρεις πρώτες συνεδριάσεις του 2026 αποτυπώνουν μια αξιόλογη ανοδική δυναμική, ενώ στο μεταξύ συνεχίζονται από το εξωτερικό οι θετικές εκθέσεις μεγάλων επενδυτικών οίκων. Ενδεικτικά, οι αναλυτές της Goldman Sachs ανέφεραν σε ανάλυσή τους ότι οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν μεταξύ των ελκυστικότερων στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η Eurobank θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους εξαγοράς.

Για τον Γενικό Δείκτη, οι συναλλαγές της Τετάρτης ολοκληρώθηκαν στο υψηλό ημέρας των 2.163,88 μονάδων, με άνοδο 0,44%.

Υπεραπόδοση για τον τραπεζικό δείκτη, που ενισχύθηκε 1,29% στις 2.421,44 μονάδες, κι απέχει πλέον 43 μονάδες από το πρόσφατο υψηλό της 10ης Οκτωβρίου.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,4:1, με 69 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 49 σε αρνητικό και 35 αμετάβλητους.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισε η νέα μεγάλη άνοδος για την ElvalHalcor στα 4,21 ευρώ, με τη μετοχή να «μετράει» σε τρεις συνεδριάσεις αθροιστικά κέρδη 12%. Στα 7,12 ευρώ με άνοδο 2,45% έκλεισε η Τρ. Πειραιώς, στο +1,67% και τα 8,54 ευρώ η Τρ. Κύπρου, ενώ ακολούθησαν ενισχυμένες άνω του 1% οι μετοχές των Eurobank (+1,12%), Alpha Bank (+1,12%), ΟΤΕ (+1,08%) και ΕΤΕ (+1,02%).

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν επίσης οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,94%), Lamda Development (+0,69%), ΔΕΗ (+0,66%), ΔΑΑ (+0,65%) και Cenergy (+0,25%), ενώ αμετάβλητη στα 27,70 ευρώ έκλεισε η Jumbo.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι των Motor Oil και Helleniq Energy με απώλειες 2,64% και 2,27% αντίστοιχα, άνω του 2% υποχώρησε και η ΕΥΔΑΠ στα 7,62 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές για τις μετοχές των Optima (-1,55%), Metlen (-0,89%), ΟΠΑΠ (-0,58%), Τιτάν (-0,56%), Aegean (-0,55%), Aktor (-0,41%), Coca-Cola HBC (-0,37%), Viohalco (-0,17%) και Σαράντης (-0,15%).