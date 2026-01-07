Γερμανία: Σχεδόν 3 εκατ. οι άνεργοι το 2025 - Τα υψηλότερα επίπεδα από το 2013

Ο μέσος αριθμός των ανέργων το 2025 αυξήθηκε κατά 161.000, φθάνοντας τα 2,948 εκατομμύρια, το υψηλότερο ετήσιο επίπεδο από το 2013, σύμφωνα με την υπηρεσία απασχόλησης.

Η Γερμανία κατέγραψε το 2025 τον υψηλότερο αριθμό ανέργων των τελευταίων δώδεκα ετών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή υπηρεσία απασχόλησης, υπογραμμίζοντας ότι και το 2026 θα είναι δύσκολη χρονια για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Πιο αναλυτικά, ο μέσος αριθμός των ανέργων το 2025 αυξήθηκε κατά 161.000, φθάνοντας τα 2,948 εκατομμύρια, το υψηλότερο ετήσιο επίπεδο από το 2013, σύμφωνα με την υπηρεσία απασχόλησης.

Μια ήπια αποκλιμάκωση δεν αναμένεται πριν από τα μέσα του έτους, το νωρίτερο, δήλωσε η επικεφαλής της υπηρεσίας απασχόλησης, Άντρεα Νάλες.

«Το 2026 δεν είναι μια χρονιά γενικής ανακούφισης, αλλά μια χρονιά με αισθητές προκλήσεις», προειδοποίησε σύμφωνα με το Reuters η Νάλες, επισημαίνοντας ότι μια μέτρια ανάκαμψη, υποστηριζόμενη από τα δημοσιονομικά πακέτα της κυβέρνησης και την ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου, δεν θα είναι αρκετή για μια σημαντική μείωση της ανεργίας.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία αυξήθηκε τον Δεκέμβριο, αλλά λιγότερο απ’ ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας απασχόλησης.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 3.000 σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 5.000. Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,3%.

«Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να στερείται οικονομικής δυναμικής», δήλωσε η Νάλες. «Η ασθενής τάση συνεχίζεται, επομένως, και στο τέλος του έτους».