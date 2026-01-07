Βενεζουέλα: Απόπειρα σύλληψης τάνκερ από τις αμερικανικές δυνάμεις έπειτα από εβδομάδες καταδίωξης

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει την ονομασία Marinera και είναι υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν απόπειρα σύλληψης ενός πετρελαιοφόρου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, αφού το καταδίωξαν για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό, δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η προσπάθεια για τη σύλληψή του, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με τη Ρωσία, γίνεται αφού το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ' αυτό.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει τώρα την ονομασία Marinera και είναι υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης στα λατινοαμερικανικά ύδατα ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, είπαν στο Reuters αμερικανοί αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ