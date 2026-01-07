Ειδήσεις | Διεθνή

Πρόεδρος Βουλής Αντιπροσώπων: «Κανείς δεν μιλά για χρήση στρατού στη Γροιλανδία»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πρόεδρος Βουλής Αντιπροσώπων: «Κανείς δεν μιλά για χρήση στρατού στη Γροιλανδία»
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικής ισχύος για να καταλάβουν τη Γροιλανδία

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικής ισχύος για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, σε αντίθεση με δηλώσεις που διατυπώθηκαν χθες, Τρίτη, από τον Λευκό Οίκο.

«Μελετούν τους διπλωματικούς διαύλους», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον. Οι χθεσινές δηλώσεις του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αρκετές επιλογές, εκ των οποίων η «χρήση του στρατού», για να αποκτήσει αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, δεν αντιπροσώπευαν παρά «γενικές δηλώσεις», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ποδαρικό» με πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών - Ακριβά ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Με Φιντάν και Κούσνερ στο Παρίσι ο Κυριάκος - Φουλ επίθεση κατά Αλέξη η Καρυστιανού - Πολάκης ζητάει την ευρω-έδρα

Αναμονή για την ΕΤΕ - Ράλι σε χαλκό και χρυσό - Το τρένο της Ευρώπη Holdings

tags:
ΗΠΑ
Γροιλανδία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider