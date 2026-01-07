Τριμερές μνημόνιο συνεργασίας του ΕΒΕΠ με το Ελληνο-Κενυατικό Επιμελητήριο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η αγροδιατροφή, η ναυτιλία, ο τουρισμός.

Συνεχίζοντας την εποικοδομητική χρονιά που διένυσε το ΕΒΕΠ το 2025, δεχόμενο πλειάδα εμπορικών και διπλωματικών αποστολών με τις οποίες είχε την ευκαιρία να αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, και μέλη του Δ.Σ. συναντήθηκαν, σήμερα, με την Επίτιμη Πρόξενο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελλάδα, Βίκυ Πανταζοπούλου, και τον Πρόεδρο του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Τουρισμού και Πολιτισμού, Βενιζέλο - Βασίλειο Κατσικέα, για να υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων και της διερεύνησης νέων προοπτικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων Ελλάδας και Κένυας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η αγροδιατροφή, η ναυτιλία, ο τουρισμός, καθώς και οι ευκαιρίες που προκύπτουν για ελληνικές επιχειρήσεις στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ανατολικής Αφρικής. Η κα Πρόξενος και ο Πρόεδρου του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου, υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία της Κένυας ως περιφερειακού κόμβου εμπορίου και επενδύσεων στην Αφρική, ενώ το Προεδρείο του Επιμελητηρίου εξέφρασε την πρόθεση για θεσμική και επιχειρηματική κινητοποίηση, με στόχο την ουσιαστική δικτύωση των μελών του Επιμελητηρίου με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς της Κένυας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε αναφορά σε σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη δυναμική αλλά και τις προκλήσεις του εμπορίου στην Κένυα η οποία κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 125.369 εκατομμυρίων KES τον Αύγουστο του 2025. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν κατά μέσο όρο -62.011,66 εκατομμύρια KES από το 1998 έως το 2025, παρουσιάζοντας ιστορικό υψηλό, -2.175,00 εκατομμύρια KES τον Ιούνιο του 1999 και ιστορικό χαμηλό, -170.134,00 εκατομμύρια KES τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κένυας. Παράλληλα, αναδείχθηκαν τα στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας–Κένυας, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων UN COMTRADE: Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Κένυα ανήλθαν σε 28,07 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Κένυα ανήλθαν σε 3,96 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά το 2024.

Το ΕΒΕΠ, με επιχειρήσεις-μέλη του, θα συμμετέχει σε επίσημη Εμπορική Αποστολή στην Κένυα, που ήδη δρομολογείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία του και την Enterprise Greece. Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό και διπλωματικό δίαυλο.