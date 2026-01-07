ΗΠΑ: Ισχυρότερη από τις εκτιμήσεις η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών τον Δεκέμβριο

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών των ΗΠΑ ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη τον Δεκέμβριο. Αυξήθηκε απροσδόκητα στις 54,4 μονάδες.

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών των ΗΠΑ ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη τον Δεκέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνολική οικονομία ολοκλήρωσε το 2025 με σταθερό ρυθμό.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης υπηρεσιών του Institute for Supply Management (ISM) για τον Δεκέμβριο, αυξήθηκε απροσδόκητα στις 54,4 μονάδες, σε σύγκριση με 52,6 τον Νοέμβριο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα υποχωρήσει στο 52,2.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο του δείκτη εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και ο δέκατος συνεχόμενος μήνας που η μέτρηση ξεπερνά το όριο των 50 μονάδων που υποδηλώνει επέκταση.

Επίσης, ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών αυξήθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, στο 57,9%. Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ήταν 1,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε μηνιαίο επίπεδο, φτάνοντας το 56%., ενώ ο Δείκτης Απασχόλησης βελτιώθηκε κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 52, εισερχόμενος σε περιοχή επέκτασης. Ο δείκτης έχει ξεπεράσει το 60 τους τελευταίους 13 συνεχόμενους μήνες.