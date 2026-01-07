Οικονομία | Διεθνή

ΗΠΑ: Ισχυρότερη από τις εκτιμήσεις η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών τον Δεκέμβριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Ισχυρότερη από τις εκτιμήσεις η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών τον Δεκέμβριο
Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών των ΗΠΑ ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη τον Δεκέμβριο. Αυξήθηκε απροσδόκητα στις 54,4 μονάδες.

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών των ΗΠΑ ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη τον Δεκέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνολική οικονομία ολοκλήρωσε το 2025 με σταθερό ρυθμό.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης υπηρεσιών του Institute for Supply Management (ISM) για τον Δεκέμβριο, αυξήθηκε απροσδόκητα στις 54,4 μονάδες, σε σύγκριση με 52,6 τον Νοέμβριο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα υποχωρήσει στο 52,2.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο του δείκτη εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και ο δέκατος συνεχόμενος μήνας που η μέτρηση ξεπερνά το όριο των 50 μονάδων που υποδηλώνει επέκταση.

Επίσης, ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών αυξήθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, στο 57,9%. Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ήταν 1,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε μηνιαίο επίπεδο, φτάνοντας το 56%., ενώ ο Δείκτης Απασχόλησης βελτιώθηκε κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 52, εισερχόμενος σε περιοχή επέκτασης. Ο δείκτης έχει ξεπεράσει το 60 τους τελευταίους 13 συνεχόμενους μήνες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ποδαρικό» με πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών - Ακριβά ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Με Φιντάν και Κούσνερ στο Παρίσι ο Κυριάκος - Φουλ επίθεση κατά Αλέξη η Καρυστιανού - Πολάκης ζητάει την ευρω-έδρα

Αναμονή για την ΕΤΕ - Ράλι σε χαλκό και χρυσό - Το τρένο της Ευρώπη Holdings

tags:
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider