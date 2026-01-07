Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «είναι πάντα δίπλα» στo ΝΑΤΟ ακόμα και αν εκείνο δεν θα είναι εκεί για εμάς

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Θα είμαστε πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ, ακόμα και αν εκείνο δεν θα είναι δίπλα σε μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίζουν πάντα το ΝΑΤΟ και ότι η Ρωσία και η Κίνα φοβούνται τη συμμαχία μόνο όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλος της.

«Θα είμαστε πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ, ακόμα και αν εκείνο δεν θα είναι δίπλα σε μας», δήλωσε ο Τραμπ μέσω μιας ανάρτησής του στην δική του πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν επανειλημμένα προβεί σε σειρά απειλών ότι θα καταλάβουν τη Γροιλανδία, αυξάνοντας απότομα την ένταση με τη Δανία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

