Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «είναι πάντα δίπλα» στo ΝΑΤΟ ακόμα και αν εκείνο δεν θα είναι εκεί για εμάς

«Θα είμαστε πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ, ακόμα και αν εκείνο δεν θα είναι δίπλα σε μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίζουν πάντα το ΝΑΤΟ και ότι η Ρωσία και η Κίνα φοβούνται τη συμμαχία μόνο όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλος της.

«Θα είμαστε πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ, ακόμα και αν εκείνο δεν θα είναι δίπλα σε μας», δήλωσε ο Τραμπ μέσω μιας ανάρτησής του στην δική του πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν επανειλημμένα προβεί σε σειρά απειλών ότι θα καταλάβουν τη Γροιλανδία, αυξάνοντας απότομα την ένταση με τη Δανία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ