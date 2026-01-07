Πρώτη αντίδραση αγροτών στις εξαγγελίες της κυβέρνησης: «Σκέτη απογοήτευση»

Απογοητευμένοι εμφανίζονται οι αγρότες όσον αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη του κλάδου.

Πρώτη αντίδραση από τους αγρότες όσον αφορά στα κυβερνητικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν σχετικά με τη στήριξη του κλάδου ώστε να καμφθεί το χάσμα που έχει προκύψει μεταξύ των δύο πλευρών.

«Η σημερινή αναγγελία ήταν σκέτη απογοήτευση» σχολίασε ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπότας κατήγγειλε πως «περίμενα να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας πραγματικά μέτρα για το μέλλον της γεωργίας, αντ’ αυτού, μας είπαν, μέσα από μισόλογα, ότι δεν σας θέλουμε».

«Αυτό που αποκομίζω από τους συναδέλφους είναι αποτυχημένες πληρωμές, προγράμματα που μένουν στη μέση, προγράμματα που υλοποιήσαμε και αυτή τη στιγμή εξαπατηθήκαμε, καθώς επενδύσαμε πάνω σε ένα προϊόν και, αντί να μας το στηρίξουν, συνεχίζουν και κάνουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, εισάγοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας» είπε ο ίδιος.

