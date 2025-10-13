Τελικά τα γαλακτοκομικά προκαλούν φλεγμονή;

Πολλοί πιστεύουν ότι ναι, αλλά η απάντηση είναι στην πραγματικότητα λίγο πιο περίπλοκη από αυτό.

Η φλεγμονή είναι μια διαδικασία για την οποία οι γιατροί και οι ερευνητές έχουν μάθει πολλά περισσότερα τα τελευταία χρόνια, με ένα πράγμα να γίνεται σαφές: Η φλεγμονή παίζει ρόλο σε σχεδόν κάθε χρόνια πάθηση, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, των γαστρεντερικών διαταραχών, των αυτοάνοσων νοσημάτων, των μεταβολικών νοσημάτων και των ψυχικών ασθενειών.

Επομένως, είναι λογικό να προσπαθήσετε να αυξήσετε την πρόσληψη αντιφλεγμονωδών τροφών και να μειώσετε την πρόσληψη φλεγμονωδών, προκειμένου να παραμείνετε υγιείς. Αλλά προκαλούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα φλεγμονή;

