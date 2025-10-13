Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Εξιτήριο έλαβε σήμερα από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Μάλιστα, εμφανίστηκε ευδιάθετος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτες του.

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας επισκέφθηκε χθες, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, το «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου παρέμεινε έως σήμερα υπό ιατρική παρακολούθηση, καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ