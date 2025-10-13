Προτάσεις μομφής στη νέα γαλλική κυβέρνηση - Το κάλεσμα Μακρόν

Στο νέο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχουν οι 12 από τους 18 υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης

Μία ημέρα μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας του να «εργαστούν για τη σταθερότητα» και να μην «ποντάρουν στην αστάθεια». Σε δηλώσεις κατά την άφιξή του στην Αίγυπτο, όπου συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, ο Μακρόν κατηγόρησε «τις πολιτικές δυνάμεις που έπαιξαν με την αποσταθεροποίηση» ότι «είναι οι μόνες υπεύθυνες για την αναταραχή».

Στο μεταξύ αναμένεται να συνεδριάσει αύριο, Τρίτη, για πρώτη φορά το υπουργικό συμβούλιο της ανασχηματισμένης, σε σχέση με την βραχύβια προηγούμενη, δεύτερης κυβέρνησης Λεκορνί. Ειδικότερα στο νέο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχουν οι 12 από τους 18 υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο υπουργείο Εξωτερικών και ο Ζεραρ Νταρμανέν στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μετέχουν επίσης πέντε υπουργοί που κατά το παρελθόν είχαν συμμετάσχει σε κυβερνήσεις επί προεδρίας Μακρόν και τρία πρόσωπα από την λεγόμενη κοινωνία των πολιτών. Σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι υπουργοί, είναι μέλη πολιτικών σχηματισμών προσκείμενων στο Γάλλο πρόεδρο, ενώ έξι προέρχονται από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή διαγραφής, αφού το κόμμα αυτό αποφάσισε ότι στηρίζει μεν, αλλά δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση.

Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης, πριν ακόμα αυτή συνεδριάσει και προβεί στις προγραμματικές της δηλώσεις, ανακοίνωσαν ότι έχουν ήδη καταθέσει στην γαλλική Εθνοσυνέλευση το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», του Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Για να πέσει η κυβέρνηση θα πρέπει να ταχθεί υπέρ πρότασης μομφής η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εθνοσυνέλευσης.

Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει το Σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο προς το παρόν επιδιώκει την άρση ορισμένων αποφάσεων που σχετίζονται με την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και έχει δηλώσει ότι τελεί εν αναμονή των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Εκ παραλλήλου ωστόσο 18 βουλευτές από τα κόμματα που στηρίζουν τον Μακρόν, από τους οικολόγους, τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, κατέθεσαν σήμερα στην γαλλική Εθνοσυνέλευση μία πρόταση υπέρ της καθιέρωσης της απλής αναλογικής στις βουλευτικές εκλογές.

Στην εισηγητική τους έκθεση οι 18 βουλευτές υποστηρίζουν ότι απλή αναλογική δεν σημαίνει ακυβερνησία, επισημαίνοντας ότι από το 1958 ως σήμερα η Γαλλία, με το πλειοψηφικό σύστημα, γνώρισε 47 κυβερνήσεις ενώ η Γερμανία, με την απλή αναλογική, γνώρισε 24 κυβερνήσεις. Τέλος διάχυτη είναι η ανησυχία στα μέσα ενημέρωσης και στους αναλυτές αναφορικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια στην οικονομία της χώρας.

Χαρακτηριστικό είναι δημοσίευμα στην εφημερίδα Le Figaro όπου περιγράφεται με σαρκασμό και απαισιοδοξία η σημερινή κατάσταση της Γαλλίας και, κατ' επέκταση, της Ευρώπης, συγκρίνοντάς τη με τον Τιτανικό που οδεύει προς το ναυάγιο. Η εφημερίδα παραλληλίζει τη σημερινή Γαλλία με την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, σαρκάζοντας όσους επιμένουν ότι «η Γαλλία δεν θα γίνει ποτέ η Ελλάδα» — όπως παλαιότερα ισχυρίζονταν πως ο Τιτανικός ήταν «αβύθιστος».

«Πολιτικοί ηγέτες παρουσιάζονται αποδυναμωμένοι και αποκομμένοι από την πραγματικότητα, ενώ το πολιτικό σύστημα βυθίζεται στην παρακμή και τον κυνισμό. Οι βουλευτές επιδίδονται σε μικροπολιτικά παιχνίδια, οι πολίτες βυθίζονται στην απάθεια, και η κοινωνία δείχνει έτοιμη να εκραγεί» αναφέρει το δημοσίευμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηριακού ομίλου Euronext (ο οποίος διαχειρίζεται έξι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές) Στεφάν Μπουνιά θύμισε ότι oρισμένες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάστηκαν να «σφίξουν δραστικά το ζωνάρι» καθώς βυθίζονταν στην κρίση και κάλεσε το Σάββατο μέσω του ραδιοφώνου France Inter να ακολουθηθούν αυτά τα παραδείγματα. Έφερε ως υπόδειγμα τη δημοσιονομική πορεία της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι οποίες, όπως υπογράμμισε, «μείωσαν μαζικά το χρέος τους» και τρεις εξ αυτών παρουσιάζουν σήμερα «πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ