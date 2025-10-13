Πορτογαλία: Νίκη της δεξιάς στις δημοτικές εκλογές

Μόνο του ή σε συνασπισμό, το κεντροδεξιό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD) του Μοντενέγκρο εξέλεξε 136 δημάρχους σε σύνολο 308, έναντι 126 για το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS).

Το κόμμα του δεξιού πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο νίκησε στις δημοτικές εκλογές, που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, στη χώρα, κερδίζοντας κυρίως τις πόλεις της Λισαβόνας και του Πόρτο (βόρεια Πορτογαλία), ενώ η άκρα δεξιά κέρδισε από την πλευρά της τους πρώτους τρεις δήμους στην ιστορία της, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Μόνο του ή σε συνασπισμό, το κεντροδεξιό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD) του Μοντενέγκρο εξέλεξε 136 δημάρχους σε σύνολο 308, έναντι 126 για το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), το οποίο ήταν ο νικητής των προηγούμενων τοπικών εκλογών το 2021.

Το PSD γίνεται και πάλι «το πιο μεγάλο κόμμα σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο πρωθυπουργός, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα το Μάιο επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας.

Στη Λισαβόνα, ο συνασπισμός με επικεφαλής τον απερχόμενο δήμαρχος Κάρλος Μοέδας έλαβε 41,7% των ψήφων έναντι 34% για το ψηφοδέλτιο στο οποίο είχε ενωθεί όλη η αριστερά, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Στο Πόρτο, τη μεγάλη πόλη της βόρειας Πορτογαλίας, ο απερχόμενος δήμαρχος, ένας ανεξάρτητος που είχε υποστηριχθεί από τη δεξιά, δεν έθεσε και πάλι υποψηφιότητα. Ο υποψήφιος της κυβερνητικής παράταξης Πέδρο Ντουάρτε επιβλήθηκε με μικρή διαφορά - 37,3% των ψήφων έναντι 35,5% για τον σοσιαλιστή αντίπαλό του.

Το κόμμα της άκρας δεξιάς Chega («Αρκετά»), που ιδρύθηκε το 2019, κέρδισε για πρώτη φορά δήμους, αλλά το αποτέλεσμά του ήταν κατώτερο των προσδοκιών του, αφού είχε περάσει το PS στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και είχε γίνει η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο, με 18%.

Χθες, το Chega συγκέντρωσε 11,9% των ψήφων σε όλη τη χώρα, έναντι 4,2% το 2021, αλλά δεν ήρθε πρώτο παρά μόνο σε τρεις κοινότητες: τη λουτρόπολη Αλμπουφέιρα, στη νότια περιφέρεια του Αλγκάρβε, την κωμόπολη Εντρονκαμέντο, στην κεντρική περιφέρεια του Σανταρέμ και τη μικρή αγροτική κοινότητα του Σάο Βισέντε, στο νησί της Μαδέρα.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, το κόμμα είχε έρθει πρώτο σε περίπου 60 κοινότητες και είχε δηλώσει πως ήλπιζε να έρθει και πάλι πρώτο σε περίπου τις μισές απ' αυτές.

«Έλεγα ανέκαθεν ότι δεν υπάρχουν κόμματα εξουσίας που να μην έχουν σημαντική δύναμη σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα κάναμε αυτό το πρώτο βήμα, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από τους στόχους που έχουμε θέσει», παραδέχθηκε ο πρόεδρος του Chega Αντρέ Βεντούρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ