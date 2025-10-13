Deutsche Bank: «Βλέπει» διψήφια ποσοστιαία κέρδη για τους ευρωπαϊκούς δείκτες το 2026

Οι αναλυτές της DB εκτιμούν ότι η 15ετής περίοδος υποαπόδοσης των ευρωπαϊκών μετοχών έναντι των αμερικανικών έχει φτάσει στο τέλος της.

Αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών μετοχών εμφανίζονται οι αναλυτές της Deutsche Bank, αναμένοντας ήπια άνοδο έως το τέλος του τρέχοντος έτους και διψήφια ποσοστιαία κέρδη για τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες το 2026.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, αναμένουν περαιτέρω άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών έως το τέλος του έτους, εξηγώντας, μεταξύ άλλων, ότι ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο και η πολυαναμενόμενη αύξηση των δαπανών μόλις ξεκίνησε.

Αυτό αναμένεται να επιταχύνει τη βελτίωση του κλίματος στη μεταποίηση της Ευρώπης, όπως λένε, και προβλέπουν ότι ο συνδυασμός υψηλότερης εμπιστοσύνης και ισχυρής ανάπτυξης στις ΗΠΑ θα οδηγήσει σε νέες αναβαθμίσεις των εταιρικών προβλέψεων κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου.

«Παράλληλα, οι χαμηλές προσδοκίες αφήνουν περιθώριο για θετικές εκπλήξεις, ενώ οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδών από τους αναλυτές έχουν σταθεροποιηθεί» προσθέτουν. Σε περιφερειακό επίπεδο, η DB εγκαταλείπει τη στάση ουδετερότητας και τοποθετείται εκ νέου θετικά για την Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank αναμένουν αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τις γερμανικές μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τοποθετούνται θετικά για τις προοπτικές του MDAX, ενώ σε επίπεδο κλάδων εκφράζουν την προτίμησή τους σε κυκλικές μετοχές (τράπεζες, πρώτες ύλες) και στον κλάδο της υγείας.

«Σε ακόμη πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η δυναμική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ πρέπει να θεωρείται δεδομένη και όχι έκπληξη. Οι αντιδράσεις των αγορών έχουν γίνει ολοένα και πιο βραχύβιες και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί» επισημαίνουν οι αναλυτές της DB.

Αναλυτικά, έως το τέλος του 2025 η DB «βλέπει» περιθώρια ανόδου 1% για τους Euro Stoxx 50, FTSE 100 και SMI, 2% για τον DAX 40, 3% για τους Stoxx 600 και CAC 40 και 7% για τον MDAX.

«Δυνατό» 2026

Για το 2026, προβλέπουν άνοδο 12%-16% για τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες, εκτιμώντας ότι τα κέρδη στους κλάδους Αυτοκινήτων, Ενέργειας και Πρώτων Υλών δεν θα έχουν πλέον αρνητική συνεισφορά, αλλά θα συμβάλουν εν μέρει θετικά στην ανάπτυξη των συνολικών κερδών.

«Θεωρούμε ότι οι αποτιμήσεις στην Ευρώπη δεν είναι απαιτητικές, ιδίως στον χώρο των μετοχών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης» λένε οι αναλυτές της DB.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, αναμένουν χαμηλότερη -αλλά ισχυρή- ανάπτυξη στις ΗΠΑ, ισχυρή ώθηση από τη Γερμανία προς την υπόλοιπη Ευρώπη και σταθερή ανάπτυξη στην Κίνα. Εκτιμούν, δε, ότι η 15ετής περίοδος υποαπόδοσης των ευρωπαϊκών μετοχών έναντι των αμερικανικών έχει φτάσει στο τέλος της.

Για το 2026 η Deutsche Bank αναμένει κέρδη 29% για τον δείκτη MDAX, 16% για τον DAX 40, 15% για τον Euro Stoxx 50, 14% για τους Stoxx 600 και CAC 40 και 12% για τους FTSE 100 και SMI.