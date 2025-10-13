Eurostat: Περισσότερες επιχειρήσεις άνοιξαν παρά έκλεισαν στην ΕΕ το 2023

Το ποσοστό δημιουργίας επιχειρήσεων ανήλθε στο 10,5%, ενώ το ποσοστό κλεισίματος επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 8,5%.

Πάνω από 33 εκατομμύρια επιχειρήσεις υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023 και, παρόλο που άνοιξαν 3,5 εκατομμύρια νέες, 2,8 εκατομμύρια ήδη υπάρχουσες έκλεισαν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία σχετικά με τη δημογραφία των επιχειρήσεων της Eurostat.

Ειδικότερα, το ποσοστό δημιουργίας επιχειρήσεων ανήλθε στο 10,5%, ενώ το ποσοστό κλεισίματος επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 8,5%, όπως αναφέρεται στο άρθρο Statistics Explained.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, το 2023 δημιουργήθηκαν περισσότερες εταιρείες από όσες έκλεισαν. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν η Βουλγαρία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Σλοβακία, όπου τα ποσοστά διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων ήταν υψηλότερα από τα ποσοστά δημιουργίας.

Η Ελλάδα από τη μεριά της άγγιξε μόλις τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων.

Πού άνοιξαν περισσότερες επιχειρήσεις

Τα υψηλότερα ποσοστά δημιουργίας επιχειρήσεων καταγράφηκαν στη Λιθουανία (19,6%), τη Μάλτα (17,1%) και την Πορτογαλία (16,8%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά νέεων επιχειρήσεων καταγράφηκαν στην Αυστρία (6,2%), τη Δανία (7,3%) και την Ιταλία (7,8%).

Ο «θάνατος» των επιχειρήσεων

Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες επιχειρήσεις που «πέθαναν» καταγράφηκαν στην Εσθονία (27,5%), την Ιρλανδία (16,6%) και τη Βουλγαρία (16,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (2,6%) και την Ολλανδία (5,0%).

Μπορεί η Ελλάδα να ήταν στο όριο της «γέννησης» νέων επιχειρήσεων της ΕΕ, παρόλα αυτά το ποσοστό των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων που έκλεισαν ανήλθε μόλις στο 3,4%.

Η απασχόληση και η ανάπτυξη στις επιχειρήσεις

Κατά την περίοδο 2020-2023, το ποσοστό των επιχειρήσεων με υψηλή απασχόληση αυξήθηκε σε 10,5%, σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετή περίοδο (2019-2022), κατά την οποία ήταν 9,2%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε σε περίπου 180.000 επιχειρήσεις με υψηλή ανάπτυξη στην ΕΕ το 2023.

Οι επιχειρήσεις με υψηλή ανάπτυξη είναι επιχειρήσεις που είχαν τουλάχιστον 10 υπαλλήλους στην αρχή μιας τριετίας και ετήσια αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων άνω του 10% κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.