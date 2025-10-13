Οι ανακατατάξεις και τα στοιχήματα των Α/Κ στις τράπεζες

Νέες αγορές σε Τράπεζα Κύπρου από εγχώρια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Το τριμάρισμα σε Alpha από «εσωτερικό» Α/Κ, οι αγορές από το Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού και οι κινήσεις των μικρότερων.

Τη διαφορά μέσω της Τράπεζας Κύπρου θέλησαν να κάνουν οι διαχειριστές κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, έχοντας λίγο έως πολύ εξαντλήσει τα όρια της κλασικής μετοχικής γκάμας των τεσσάρων συστημικών.

Το «story» της κυπριακής τράπεζας συνεχίζει να «πουλάει» και να κεντρίζει το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων διαχειριστών, στη βάση του υψηλού ROTE (στο 18,4% - στο 26% για 15% CET1 - και κλίση προς το υψηλό άκρο του εύρους του «mid teens») και του υψηλότερου, μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, payout. Με πρόθεση να ξεπεράσει το 70% το 2026.

Μεταξύ πρώτου και δευτέρου τριμήνου, η πλειονότητα των μεγάλων εγχώριων μετοχικών αμοιβαίων επαύξησε τη θέση του στην κυπριακή τράπεζα, έχοντας θέσει γερές βάσεις ήδη από τα τέλη του 2024, τη στιγμή που διαφοροποίησαν τις στρατηγικές τους στις τέσσερις συστημικές.

Οι αγορές στην Κύπρου...

Το Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού, με ενεργητικό που ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ (όλες οι κατηγορίες μεριδίων), αγόρασε 1 εκατ. μετοχές Τράπεζας Κύπρου (BOCHGR) μεταξύ πρώτου και δευτέρου τριμήνου, φτάνοντας έτσι τα 3 εκατ. μετοχές. Έτσι, σχεδόν επταπλασίασε τη θέση του από τα τέλη χρήσης 2024, όταν κατείχε μόλις 417 χιλ. μετοχές της τράπεζας. Αντίστοιχα και το Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό με ενεργητικό κοντά στα 433 εκατ. ευρώ αγόρασε ακόμη 1 εκατ. μετοχές της κυπριακής τράπεζας, φτάνοντας και αυτό στις 3 εκατ. μετοχές. Κατά το πρώτο τρίμηνο το Α/Κ της Alpha ΑΕΔΑΚ είχε αγοράσει 1,545 εκατ. μετοχές Κύπρου.

Σε ήπιες αγορές προχώρησαν και τα μικρότερα, σε ενεργητικό, αμοιβαία της Triton και της Alpha Trust. Το Triton Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού έφτασε να κατέχει 520,5 χιλ. μετοχές Κύπρου (από 432,5 χιλ.) και το Hellenic Equity Fund προέβη στην αγορά ακόμη 225 χιλ. μετοχών της τράπεζας, φτάνοντας έτσι τις 930 χιλ. Σταθερό παρέμεινε στις θέσεις του, το NN Hellas Μετοχικό, με 1,613 εκατ. μετοχές.

...και το ταμείο στην Alpha

Από την άλλη, στο μισό «έκοψε» τη θέση του στην Alpha Bank, το Alpha Blue Chips Μετοχικό, στρατηγική που φαίνεται να ξεκίνησε από τα τέλη του 2024. Συγκεκριμένα, το Α/Κ περιόρισε τη θέση του στις 7,43 εκατ. μετοχές Alpha, έναντι 15,1 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο. Στα τέλη χρήσης 2024 κατείχε 19,5 εκατ. μετοχές Alpha, με την τράπεζα να καταγράφει την υψηλότερη απόδοση στην αγορά, από τις αρχές του έτους (+131,91%).

Επιπλέον, μείωσε, αλλά όχι με την ίδια ένταση, τη θέση του σε Εθνική και Πειραιώς κατά 551 χιλ. 800 χιλ. μετοχές αντίστοιχα, στρέφοντας μέρος των κεφαλαίων και των υπεραξιών προς την Eurobank. Οι διαχειριστές επέλεξαν στο δεύτερο τρίμηνο να αγοράσουν ακόμη 6 εκατ. μετοχές της τελευταίας, φτάνοντας στα 13,3 εκατ. Πλέον, την υψηλότερη θέση επί της καθαρής αξίας ενεργητικού κατέχει στην Eurobank, ήτοι 8,96%, με την Πειραιώς και την ΕΤΕ να έπονται στο 8,83% και 7,01% αντίστοιχα. Στο 5,13% περιορίστηκε πλέον η θέση σε Alpha.

Λίγο από όλα από το Α/Κ της Πειραιώς

Οι διαχειριστές της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ επέλεξαν να ενισχύσουν ελαφρώς τις θέσεις τους και στις τέσσερις συστημικές. «Ψήλωσαν» κατά 850 χιλ. μετοχές τη θέση τους στην Eurobank, κατά 685 χιλ. στην Εθνική, κατά 200 χιλ. στην Πειραιώς και κατά 2,75 εκατ. μετοχές στην Alpha. Στα τέλη Αυγούστου, η μετοχή της Πειραιώς αντιπροσώπευε το 7,7% επί της καθαρής αξίας ενεργητικού και η Εθνική το 7,5%. Η Alpha κάλυπτε το 6,5% και η Eurobank το 4,3%.

«Τρίμαρε» και στις τέσσερις η Triton

Αντίθετη πορεία για το Triton Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού, που έσπευσε να αποκομίσει μέρος των υπεραξίων που έφερε το τραπεζικό «κύμα» ανόδου, μεταξύ πρώτου και δευτέρου τριμήνου. Το αμοιβαίο μείωσε ελαφρώς τις θέσεις του στις τέσσερις συστημικές. Με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου έφτασε να κατέχει 2,1285 εκατ. μετοχές Eurobank (από 2,576 εκατ.) 587,5 χιλ. μετοχές Εθνικής (από 633,2 χιλ.) 1,613 εκατ. μετοχές Πειραιώς (από 1,6405 εκατ.) και 1,804 εκατ. μετοχές Alpha (από 2,16 εκατ.). Επί της καθαρής αξίας ενεργητικού η Πειραιώς κατέχει την υψηλότερη θέση, στο 8,33% με την ΓΕΚ να ακολουθεί στο 6,73%, μπαίνοντας «σφήνα» μεταξύ των υπολοίπων.

Ήπιες αναδιαρθρώσεις από Alpha Trust, σταθερή η NN

Χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις πορεύτηκε μεταξύ πρώτου και δευτέρου τριμήνου η Alpha Trust μέσω του Hellenic Equity Fund. Ήπιες αγορές σε Eurobank (+480 χιλ. μετοχές) και Πειραιώς (+12 χιλ.) και ήπιο «τριμάρισμα» σε Εθνική (σχεδόν 67 χιλ. μετοχές) και Alpha Bank (σχεδόν 150 χιλ. μετοχές). Σύμφωνα με τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2025, την υψηλότερη θέση επί της καθαρής αξίας ενεργητικού κατέχει στην Πειραιώς (7,26%), με τις Alpha (7,17%) και Eurobank (6,86%) να ακολουθούν. Η θέση στην Εθνική αντιπροσωπεύει το 4,5% και στην Κύπρου το 4,36%. Χωρίς μεταβολές το αμοιβαίο κεφάλαιο της NN, NN Hellas Α/Κ Μετοχικό.