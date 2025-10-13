ΑΛΦΑ Quality Foods: Επέκταση της συνεργασίας με την Cargill για την αγορά της Βουλγαρίας

Σε περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς της προχωρά η ΑΛΦΑ Quality Foods, που μετά την αντιπροσώπευση των επαγγελματικών ελαίων Amphora της Cargill σε Ελλάδα και Κύπρο αναλαμβάνει και την αγορά της Βουλγαρίας.

Η στρατηγική συνεργασία της ΑΛΦΑ Quality Foods με την Cargill, παγκόσμιο ηγέτη στα αγροτικά προϊόντα και την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, ξεκίνησε το 2024. Σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών εξελίσσεται με την πρώτη επέκταση της αντιπροσώπευσης για την αγορά της Βουλγαρίας.

«Η ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Cargill, με την ανάθεση και της βουλγαρικής αγοράς, αποτελεί για εμάς κορυφαία αναγνώριση της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα στους επαγγελματίες της εστίασης», δήλωσε ο Φιλοποίμην Αζδέρης, Market Development Manager της ΑΛΦΑ Quality Foods.

Τα έλαια Amphora Girasol Gold, Amphora Evolution και Amphora Chef Plus της Cargill, τα οποία διανέμει η ΑΛΦΑ Quality Foods σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, συνδυάζουν τη μέγιστη απόδοση με τη μέγιστη διάρκεια και την υψηλή διατροφική αξία και έχουν ήδη αναγνωριστεί για την κορυφαία τους ποιότητα από απαιτητικούς επαγγελματίες της εστίασης σε όλο τον κόσμο.

Επιπροσθέτως, η ΑΛΦΑ Quality Foods υλοποιεί τον στρατηγικό της σχεδιασμό για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά και σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνει την ενίσχυση της ομάδας των στελεχών της με την προσθήκη του Νίκου Εφραιμίδη, στη θέση του Regional Sales Manager. Ο Νίκος Εφραιμίδης, έχοντας ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στον κλάδο, αναλαμβάνει το πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων της ΑΛΦΑ Quality Foods.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την προσθήκη του Νίκου και είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία του και οι αποδεδειγμένες του ικανότητες θα συμβάλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας», τόνισε ο Φιλοποίμην Αζδέρης.