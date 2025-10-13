Ημιαγωγοί: H Ολλανδία πήρε τον έλεγχο της κινεζικής Nexperia

Τον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών Nexperia πήρε η ολλανδική κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να διασφαλίσει ότι αρκετά από τα τσιπ της θα παραμείνουν διαθέσιμα στην Ευρώπη για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών ειδών εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων στο παγκόσμιο εμπόριο.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε ότι επικαλέστηκε τον «Νόμο περί Διαθεσιμότητας Αγαθών», προκειμένου «να αποτρέψει μια κατάσταση στην οποία τα αγαθά που παράγονται από την Nexperia θα καταστούν μη διαθέσιμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», ενώ τονίζεται επίσης πως έχουν προκύψει «σοβαρές διοικητικές παραλείψεις» στην εταιρεία.

Η Nexperia, θυγατρική της κινεζικής Wingtech Technology, ειδικεύεται στην παραγωγή μεγάλου όγκου τσιπ που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και άλλες βιομηχανίες, γεγονός που την καθιστά ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των τεχνολογικών αλυσίδων εφοδιασμού της Ευρώπης.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε πτώση κατά 10% των μετοχών της Wingtech στη Σανγκάη και η εταιρεία ανέφερε, σε δήλωση που εξέδωσε, ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με δικηγόρους και επιδιώκει τη στήριξη της κινεζικής κυβέρνησης «για την προστασία των θεμιτών δικαιωμάτων και συμφερόντων της εταιρείας».

«Η απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να παγώσει τις παγκόσμιες δραστηριότητες της Nexperia με το πρόσχημα της «εθνικής ασφάλειας» συνιστά υπερβολική παρέμβαση που οφείλεται σε γεωπολιτική προκατάληψη, και όχι σε μια εκτίμηση κινδύνου βασισμένη σε γεγονότα», δήλωσε η Wingtech.

Πρόσθεσε ότι από τότε που απέκτησε τη Nexperia το 2019, η Wingtech «έχει τηρήσει αυστηρά τους νόμους και τους κανονισμούς όλων των δικαιοδοσιών όπου δραστηριοποιείται, διατηρώντας διαφανείς λειτουργίες και ορθή διακυβέρνηση» και απασχολεί «χιλιάδες τοπικούς υπαλλήλους» μέσω του κλάδου Έρευνα και Ανάπτυξη και μονάδων παραγωγής στην Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Βρετανία.

Η κίνηση της Ολλανδίας έρχεται μετά την αυστηροποίηση των περιορισμών του Πεκίνου στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μαγνητών την Πέμπτη, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.