Χαρδούβελης: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κομβικό ρόλο στην ελληνική οικονομία

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ και της Εθνικής Τράπεζας ανέφερε ότι «σήμερα οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν το 32,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών από περίπου 12% στα τέλη του 2020».

«Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών σημείωσε μεγάλη αύξηση το 2025. Στις αρχές Οκτωβρίου η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ανερχόταν περίπου στο 1/3 της κεφαλαιοποίησης όλου του Χρηματιστηρίου», σύμφωνα με τον Γκίκα Χαρδούβελη, Πρόεδρο της ΕΕΤ και της Εθνικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, από το βήμα του Risk Management & Compliance conference που διοργάνωσε η Boussias events, ο κ. Χαρδούβελης ανέφερε ότι «σήμερα οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν το 32,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (36,9% συμπεριλαμβανομένων της Credia Bank και της Τράπεζας Κύπρου) από περίπου 12% στα τέλη του 2020».

Ο κ. Χαρδούβελης σχολίασε, επίσης, πως αν και ο τραπεζικός τομέας της χώρας θεωρείται μικρός όταν συγκρίνεται με τον αντίστοιχο τραπεζικό τομέα στην υπόλοιπη Ευρώπη σε μέγεθος ενεργητικού, οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν μεγάλο ειδικό βάρος. «Οι ελληνικές τράπεζες είναι μεν μικρές σε σχέση με αντίστοιχες τράπεζες στην Ευρώπη, παρόλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο λόγω εμπειρίας και μόχλευσης αλλά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι διατηρούν την εμπιστοσύνη των πελατών τους, έχοντας έτσι κομβικό ρόλο στη λειτουργία της οικονομίας σε όλα τα επίπεδα.

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρδούβελης αναφέρθηκε και στα πρόσφατα stress tests για τις οι ελληνικές τράπεζες. «Ανά διετία η εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες βελτιώνεται, οι ελληνικές τράπεζες τα πήγαν πάρα πολύ καλά στα τελευταία stress tests,» τόνισε ο ίδιος από το βήμα του συνεδρίου.

Μιλώντας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ και της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε ότι πλέον ο μέσος όρος κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά της Ευρώπης. «Τώρα είμαστε περίπου στο 3% των συνολικών δανείων τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα, όχι πολύ μακριά από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, ο οποίος είναι περίπου στο 2%» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο κ. Χαρδούβελης αναφέρθηκε και στη χορήγηση τραπεζικών δανείων. «Ο δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα έχει πλέον ομαλοποιηθεί. Ο ρυθμός αύξησης ανήλθε τον Αύγουστο στο 16%, έναντι αύξησης 3% στην ευρωζώνη» σχολίασε ο κ. Χαρδούβελης. «Στον τομέα των εταιρικών δανείων, ο ρυθμός αύξησης είναι θετικός από το 2019 και ισχυρότερος από ό,τι στην Ευρώπη από το 2022. Μέχρι πρόσφατα, η καθαρή χορήγηση δανείων προς νοικοκυριά στην Ελλάδα ήταν αρνητική. Ο συνολικός δανεισμός για την αγορά ακινήτων συνεχίζει να μειώνεται, καθώς οι αποπληρωμές προηγούμενων δανείων είναι υψηλότερες από τα νέα δάνεια» διευκρίνισε.

Ο κ. Χαρδούβελης υποστήριξε ότι το 75% της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών προέρχεται από τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 56%. Αυτό, συμπλήρωσε, δημιούργησε πέρυσι το εύλογο το ερώτημα αν η αναμενόμενη πτώση των επιτοκίων θα επηρέαζε την κερδοφορία των τραπεζών. Οι τράπεζες όμως τα κατάφεραν και διατήρησαν την κερδοφορία τους τόσο με αύξηση των χορηγήσεων όσο και με στρατηγικές αντιστάθμισης του κινδύνου.

Ο κ. Χαρδούβελης ανέφερε ως βασική πρόκληση του επόμενου διαστήματος για τις ελληνικές τράπεζες τον ανταγωνισμό με τις εταιρείες εκτός τραπεζικής που μπαίνουν στον χώρο των πληρωμών και του δανεισμού, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα πολύ σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης, ενώ οι επενδύσεις τους σε νέες τεχνολογίες εδώ και χρόνια αποτελούν μεγάλο ποσοστό των λειτουργικών τους εξόδων.

Η στροφή αυτή των τραπεζών προς την ψηφιοποίηση έχει αλλάξει και τη συμπεριφορά των πελατών τους, οι οποίοι διαρκώς εξοικειώνονται στις νέες τεχνολογίες. Ενδεικτικά, το ποσοστό των ιδιωτών που χρησιμοποιούν internet banking στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 14% το 2015, ενώ το 2024 ανήλθε στο 54,2%.

Κλείνοντας, ο κ. Χαρδούβελης ανέφερε ότι οι τράπεζες πρωτοστατούν στο ESG, τεκμηριώνοντας με στοιχεία ότι το κοινωνικό αποτύπωμα των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρό. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχαν στη Θεσσαλία για την αποκατάσταση των ζημιών από την μεγάλη καταστροφή του Daniel, αλλά και τα 400 εκατομμύρια σε βάθος τεσσάρων ετών για την υλοποίηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» που αφορούν στην ανακαίνιση σχολικών κτηρίων σε όλη την ελληνική Επικράτεια.