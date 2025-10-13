Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Μόνο τέσσερις σοροί ομήρων θα παραδοθούν σήμερα από τη Γάζα

Η κυριότερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα δήλωσε ότι έμαθε πως η Χαμάς δεν θα παραδώσει σήμερα παρά μόνο τέσσερις σορούς ομήρων, καταγγέλλοντας «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η κυριότερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα δήλωσε ότι έμαθε πως η Χαμάς δεν θα παραδώσει σήμερα παρά μόνο τέσσερις σορούς ομήρων, καταγγέλλοντας «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Οι οικογένειες των ομήρων είναι σοκαρισμένες και απογοητευμένες αφότου έμαθαν ότι μόνο τέσσερις σοροί ομήρων από τους 28 [νεκρούς ομήρους] που κρατούνται από τη Χαμάς θα παραδοθούν σήμερα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς. Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να λάβουν αμέσως μέτρα για να διορθώσουν αυτή τη σοβαρή αδικία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

