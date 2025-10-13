Ειδήσεις | Ελλάδα

Δακτύλιος: Αλαλούμ με την έναρξη ισχύος του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δακτύλιος: Αλαλούμ με την έναρξη ισχύος του
Στο «κόκκινο» ήταν το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου όλοι οι οδικοί άξονες του Λεκανοπεδίου, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο φαινόμενο συνέβαλαν και η φήμη για έναρξη του Δακτυλίου σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμφόρηση στους δρόμους περιφερειακά του κέντρου της Αθήνας.

Στο «κόκκινο» ήταν το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου όλοι οι οδικοί άξονες του Λεκανοπεδίου, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο φαινόμενο συνέβαλε και η φήμη για έναρξη του Δακτυλίου σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμφόρηση στους δρόμους περιφερειακά του κέντρου της Αθήνας.

Κάτι που δεν ευσταθεί, καθώς η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την έναρξη ισχύος του Δακτυλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η σχετική απόφαση και ο δακτύλιος θα τεθεί σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κάμερες στους δρόμους: Ποιες λειτουργούν πραγματικά

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ - Πριν τις γιορτές οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε έρχεται ο λογαριασμός του 2026 - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider