Δακτύλιος: Αλαλούμ με την έναρξη ισχύος του

Στο «κόκκινο» ήταν το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου όλοι οι οδικοί άξονες του Λεκανοπεδίου, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο φαινόμενο συνέβαλε και η φήμη για έναρξη του Δακτυλίου σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμφόρηση στους δρόμους περιφερειακά του κέντρου της Αθήνας.

Κάτι που δεν ευσταθεί, καθώς η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την έναρξη ισχύος του Δακτυλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η σχετική απόφαση και ο δακτύλιος θα τεθεί σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα.

