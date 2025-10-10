Υγεία

ΕΟΦ: 224 φάρμακα σε έλλειψη – Η λίστα

Newsroom
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), 224 φαρμακευτικά προϊόντα βρίσκονται σε προσωρινή έλλειψη ή κυκλοφορούν με περιορισμούς.

Παρά τη συγκρατημένη βελτίωση που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, η αγορά φαρμάκων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επάρκειας, με εκατοντάδες σκευάσματα να παραμένουν σε έλλειψη.

Παράλληλα, 18 ακόμη φάρμακα έχουν ενταχθεί στην κατηγορία της μόνιμης ή έκτακτης κάλυψης, γεγονός που σημαίνει ότι είτε αποσύρονται σταδιακά είτε διατίθενται μόνο υπό ειδικές συνθήκες.

Αναλυτικότερα:

  • 33 από τα σκευάσματα που βρίσκονται σε έλλειψη είναι νοσοκομειακά.
  • 7 ανήκουν στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
  • 3 είναι εμβόλια.
  • 1 αφορά σκιαγραφικό σκεύασμα.
  • Από τα 18 φάρμακα που έχουν χαρακτηριστεί ως μόνιμα ή έκτακτα σε έλλειψη, το 1 είναι αποκλειστικά νοσοκομειακό.

Όλη η λίστα

