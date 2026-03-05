Φόβος για πετρελαϊκό σοκ κατέκλυσε την Wall Street - Διέγραψε όλα τα κέρδη του 2026 ο Dow Jones

Επέστρεψε με φόρα στις απώλειες η Wall Street μετά τη χθεσινή «ανάπαυλα» καθώς η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αναζωπύρωσε τις ανησυχίες γύρω από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Dow Jones έκανε βουτιά 784 μονάδων ή 1,6%, στις 47.954 και διέγραψε τα κέρδη του 2026. Ο S&P 500 έχασε 0,6% στις 6.830 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε στο -0,3% και τις 22.748 μονάδες. Πρωταγωνίστριες της πτώσης οι μετοχές των Boeing και Caterpillar.

Το αμερικανικό αργό τύπου WTI έκανε άλμα 8,51% ή 6,35 δολαρίων, κλείνοντας στα 81,01 δολ. το βαρέλι. Το αργό τύπου brent ενισχύθηκε κατά 4,93% ή κατά 4,01 δολάρια, στα 85,41 δολ. το βαρέλι. Οι τιμές πετρελαίου έχουν κερδίσει περίπου 21% αυτή την εβδομάδα.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως πρέπει να εμπλακεί προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν όπως ακριβώς έκανε και στη Βενεζουέλα, σίγουρα δεν βοήθησε στη βελτίωση του κλίματος. Μάλιστα, κατά τη συνέντευξη στο Axios, απέρριψε την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ως «απαράδεκτη»., αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι είναι ο πιθανότερος διάδοχος.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν «δεν ζητά κατάπαυση του πυρός» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να διαπραγματευτούμε».

Με την αβεβαιότητα να αυξάνεται, ο Σαμ Στόβαλ της CFRA Research σημείωσε ότι οι επενδυτές αναρωτιούνται τώρα αν οι ΗΠΑ υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους. «Μπορεί πραγματικά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να συνοδεύσει όλα τα πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ;» σχολίασε ο επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής. «Με ποια ευθύνη θα επιβαρύνουμε τους εαυτούς μας και πώς αυτό θα επηρεάσει τα επίπεδα χρέους μας; Οι επενδυτές λένε ουσιαστικά ότι ό,τι συμβαίνει τώρα δεν είναι καλό» τονίζει.

Χθες, οι μετοχές πάτησαν σε πράσινο έδαφος, καταγράφοντας κέρδη, κυρίως λόγω της τεχνολογικής ώθησης από τις Magnificent Seven, με τον Dow να διακόπτει ένα τριήμερο σερί απωλειών και την αγορά να παίρνει μία πολύτιμη ανάσα.

Στο πεδίο της οικονομίας, αμετάβλητος παρέμεινε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι απολύσεις μειώθηκαν απότομα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις την εβδομάδα που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου «έπιασαν» τις 213.000 της προηγούμενης εβδομάδας. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet προέβλεψαν 215.000 νέες αιτήσεις.

Επίσης, έκθεση της παγκόσμιας εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas έδειξε ότι οι εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 48.307 περικοπές θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο, μειωμένες κατά 55% από τον Ιανουάριο και 72% από ένα χρόνο πριν.