Ελληνικό: Τι συμβαίνει με κρίσιμες υποδομές - Οι πρωτοβουλίες της Lamda για περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες

Πρωτοβουλίες από Lamda για του περιβάλλον, κλιματικής κρίσης, ενίσχυση ευπαθών ομάδων και ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων Δήμων. Η υπογειοποίηση Ποσειδώνος, οι οδικές συνδέσεις, τα projects της ΕΥΔΑΠ, η διαχείριση απορριμμάτων, τα ρέματα – «αντιπλημμυρική ασπίδα». Πότε παραδίδονται Πάρκο και sport center.

Νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν χτες σε εκδήλωση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αναλαμβάνει η Lamda Development γύρω από το project, και τη διαχείρισή του, στο Ελληνικό με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση του οφέλους για τις τοπικές – όμορες κοινωνίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα και φορείς της χώρας και έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση ευπαθών ομάδων και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων Δήμων, της ανάπτυξης του Ελληνικού. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα νέο, ουσιαστικό κεφάλαιο συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες.

Οι πρωτοβουλίες της Lamda έχουν στον πυρήνα τους τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων περιοχών και τη θωράκιση από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αφετηρία αποτέλεσαν οι ανάγκες, οι προσδοκίες αλλά και οι ανησυχίες των κατοίκων των όμορων Δήμων, όπως καταγράφηκαν μέσα από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε η Lamda στο πλαίσιο της ανάπτυξης του The Ellinikon.

Παράλληλα, οι έρευνες ανέδειξαν και τις προκλήσεις που συνδέονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα ενός τόσο μεγάλου έργου. Με βάση τα ευρήματα αυτά, η Lamda σχεδίασε ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων που εστιάζει: στην προστασία και ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη στήριξη των ευπαθών ομάδων και της νέας γενιάς, καθώς και στον περιορισμό της όχλησης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις κατασκευαστικές εργασίες. Επίσης, δημιουργείται ένας ειδικός διαδραστικός πίνακας (dashboard) στην ιστοσελίδα του The Ellinikon για on-line παρακολούθηση των μετρήσεων από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με στόχο την πλήρη διαφάνεια.

Η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος, το Μετρό, οι οδικές επεκτάσεις

Αναφορικά με κάποιες υποδομές που προωθούνται εντός της επένδυσης, στελέχη της Lamda σημείωσαν ότι η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος (ανάδοχος ΑΒΑΞ) αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία στο α’ εξάμηνο 2028 με το έργο να είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ, ως γνωστόν, απαιτούνται πιστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις αλλά και ενέργειες από άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια ή υπ. Υποδομών) για την λειτουργία της σήραγγας όταν ολοκληρωθεί. (όπως και ποιος φορέας θα έχει αυτό την ευθύνη). Πάντως, γενικότερα για το κυκλοφοριακό θέμα και της οδικές συνδέσεις με το project όπου δημιουργείται μια νέα πόλη με πλήθος δραστηριοτήτων (οικιστικά, γραφεία, malls, καζίνο, ξενοδοχεία, sport center, υγεία – εκπαίδευση κ.α.) σε μια ήδη επιβαρυμένη Αττική, οι άνθρωποι της Lamda επανέλαβαν ότι έχουν υποβάλει δωρεάν μελέτες για νέα οδικά έργα, στο πλαίσιο και αντίστοιχων προτάσεων που έχουν υποβάλει κατασκευαστές (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΟΡ, ΑΒΑΞ) για επέκταση της Περιφερειακής Υμηττού προς τα νότια μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιουπόλεως αλλά και την αναβάθμιση της Λ. Βουλιαγμένης ως οδικού άξονα χωρίς σηματοδότες. Επίσης, κρίσιμη είναι και η ανάπτυξη μέσων σταθερής τροχιάς, όπως Μετρό, με επέκταση προς Γλυφάδα αλλά κι εντός της ανάπτυξης (κοντά στο IRC της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). «Μιλάμε και συνεργαζόμαστε με το υπουργείο, χρειάζεται σημαντική συγκοινωνιακή αναβάθμιση, έχουμε κάνει εμείς τις κινήσεις μας, αλλά πρόκειται για δύσκολα έργα αδειοδοτικά και χρηματοδοτικά», ήταν το μήνυμα ανθρώπων του γκρουπ. Επίσης, αναφέρθηκε ότι αναπτύσσεται και οδικό δίκτυο εντός της έκτασης με τρόπο τέτοιο που να μην επιβαρύνει τους άλλους δρόμους εκτός της ανάπτυξης.

Η ΕΥΔΑΠ, οι τομείς ύδρευσης/αποχέτευσης και η άρδευση του Πάρκου

Ως προς τα έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη υποδομών ύδρευσης / αποχέτευσης, αλλά και άρδευσης του μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου των 2 εκατ. τ.μ. με τεχνητές λίμνες, 30-40 χιλ. δέντρα, 2 εκατ. θάμνους, διαδρομές για ποδήλατο και περίπατο, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α., η Lamda είναι σε συνεχή, στενή και καλή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, όπως ειπώθηκε. Προς την οποία θα παραδώσει τα έργα ώστε να «κουμπώσουν» στις αναμονές του δικτύου της και των αγωγών στα όρια της έκτασης. Σημειώθηκε ότι αυτά τα έργα και η σύνδεση δεν ευθύνονται προφανώς για προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ εντός του πάρκου θα υλοποιηθεί και μεγάλη δεξαμενή, με κεφάλαια της Lamda, για συλλογή νερού για να μην υπάρξει επιβάρυνση άλλων τοπικών Δήμων (Γλυφάδα, Άλιμος, Ελληνικό – Αργυρούπολη) αν παραστεί αυξημένη ανάγκη. Επιπρόσθετα, υπάρχει συνεργασία με ΕΥΔΑΠ και εκπονούνται ειδικές μελέτες ώστε ποσότητες σε αγωγούς που καταλήγουν στην Ψυττάλεια και χάνονται, να «ανεβαίνουν» εντός της ανάπτυξης, να «καθαρίζονται» και να χρησιμοποιείται το νερό για άρδευση του Πάρκου (υπό κατασκευή σχετική εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού).

Πότε ολοκληρώνεται το Μητροπολιτικό Πάρκο

Να σημειωθεί ότι το Πάρκο, οι ελεύθεροι χώροι και το «πράσινο» θα καταλαμβάνουν το 70% της έκτασης ενώ το 30% θα είναι οι αναπτύξεις. Είναι γνωστό ότι ήδη είναι σε λειτουργία το Experience Park των 75 στρεμμάτων, στο β’ εξάμηνο 2026 παραδίδονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις (ανάδοχος AKTOR, ΜΕΤΚΑ), το 2027 θα δοθεί ένα ακόμα σημαντικό τμήμα και στόχος είναι την προσεχή 2ετία να ολοκληρώνονται σταδιακά τα «κομμάτια» του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων και τα 2 ρέματα – αντιπλημμυρική θωράκιση

Ως γνωστόν, εντός της έκτασης θα αναπτυχθεί και σύγχρονη μονάδα – υποδομή συλλογής, διαχείρισης, ανακύκλωσης απορριμμάτων (με ΣΜΑ, κομποστοποίηση κ.α.) που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη όταν κατοικηθούν διαμερίσματα και ξεκινήσουν η λειτουργία projects. Αυτά θα γίνουν σε συνεργασία του φορέα διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων μαζί με τους όμορους Δήμους, ενώ εξετάζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης.

Σε εξέλιξη είναι και εργασίες για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης, όπως στα Ρέματα Τραχώνων (3.224 μ., προς Άλιμο) και Ευρυάλης (1.915 μ. προς Γλυφάδα), με τους ανθρώπους της Lamda Development, ωστόσο, να σημειώνουν ότι «εμείς κάνουμε ότι πρέπει από την πλευρά μας, αλλά χρειάζονται και κινήσεις από άλλους φορείς, την Περιφέρεια ή τους όμορους Δήμους για ενίσχυση αυτής της θωράκισης». Πάντως, όπως αναφέρθηκε, θα πρόκειται για έργα με σύγχρονες προδιαγραφές (με λεκάνες απορροής), ενώ υπάρχουν ήδη επαφές με τον Δήμο Γλυφάδας ώστε τα δικά του έργα αναβάθμισης για το ρέμα Ευρυάλης να «κουμπώσουν» με αυτά του project.

Ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες – Θετική η στάση τους για project, Lamda

Σχετικά με άλλα θέματα που απασχολούν και τους τοπικούς Δήμους, κυρίως όμως τις κοινωνίες προς τις οποίες εστιάζει η Lamda, υπάρχουν επαφές και διάλογος με ενδιαφερόμενους, αν και δεν λείπουν οι αντιδράσεις και οι προσφυγές στο ΣτΕ, με τα στελέχη της εταιρείας να σημειώνουν ότι «μας ενδιαφέρει η τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως, όμως, μας ενδιαφέρει ο κόσμους που έχει θετική γνώμη για την ανάπτυξη στο Ελληνικό». Μάλιστα, σημειώθηκε ότι σε σχετική έρευνα που έγινε πέρυσι, το 76% της κοινής γνώμης είχε θετική στάση για τον αντίκτυπο του έργου, ποσοστό 90% κατοίκων όμορων Δήμων είπαν θετική γνώμη για τον ίδιον τον φορέα ανάπτυξης (Lamda) και 86% απάντησαν ότι θα ήθελαν να επισκεφτούν το project. Από την έρευνα βεβαίως αναδείχτηκαν και προκλήσεις τις οποίες ήδη αντιμετωπίζουμε. Οι όποιες προκλήσεις οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, που προσδιορίζουν άλλωστε και τη μοναδικότητα του έργου, όπως μεταξύ άλλων, η τεράστια έκταση - είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στο κόσμο σήμερα -, η άμεση γειτνίαση με 3 Δήμους και 2 μεγάλους οδικούς άξονες, το υφιστάμενο κυκλοφοριακό, η απευθείας επαφή με το παραλιακό μέτωπο. Σε άλλη έρευνα (1.215 απαντήσεις μέσω viber), οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν για το τι θέλουν να γίνει στη γειτονία τους (με άξονα και την επένδυση), βάζοντας θέματα όπως οι πράσινοι χώροι (βασική προτεραιότητα), η άθληση, ο καθαρισμός παραλιών, η εστίαση σε ευπαθείς ομάδες και νέους, οι καλύτερες συνθήκες στα 40 εργοτάξια κ.α..

Οι άνθρωποι της Lamda πάντως εστιάζουν στο περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο της επένδυσης με όρους βιωσιμότητας προωθώντας μια σειρά από δράσεις, ενέργειες και παρεμβάσεις γύρω από άξονες όπως το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, οι ευπαθείς ομάδες, η νέα γενιά κ.α., με στόχο την επέκταση των ωφελειών αλλά και τον περιορισμό της όχλησης σκόνη, θόρυβος κ.α.). «Υπάρχουν έργα που δεν αλλάζουν μόνο τον τοπικό και εθνικό χάρτη, αλλά επαναπροσδιορίζουν και τον τρόπο που ζούμε στις πόλεις. Ένα από αυτά, το μεγαλύτερο και πιο εμβληματικό, είναι το The Ellinikon. Προτεραιότητά μας είναι η νέα πόλη του μέλλοντος, που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, να εξελιχθεί σε ένα ενεργό, ανοιχτό, δημιουργικό οικοσύστημα γνώσης, κοινωνικής διασύνδεσης, βιωσιμότητας. Έναν τόπο ανοιχτό, προσβάσιμο που παράγει αξία και διακρίνεται για τις επιλογές που προσφέρει σε όλους», είναι το μήνυμα της Lamda.

Με ξεκάθαρο στόχο, οι δράσεις αυτές να παράγουν μετρήσιμα, διαχρονικά και ουσιαστικά αποτελέσματα, η Lamda προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλους διακεκριμένους φορείς της χώρας.

Παρουσιάζοντας τις νέες πρωτοβουλίες, η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Chief Marketing & Communication Officer της Lamda, υπογράμμισε: «Βασικός μας στόχος είναι ο διαρκής, ανοιχτός, ειλικρινής και – πάνω απ’ όλα – εποικοδομητικός διάλογος με τους γείτονές μας και όλους τους εταίρους μας. Το έργο του Ελληνικού δεν είναι απλώς μια μεγάλη ανάπτυξη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Αθήνα και την Ελλάδα, με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον».

H Καθηγήτρια, Διευθύντρια Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Μαρία Παπαφωτίου ανέφερε: «Η συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη Lamda αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την πράξη. Η μελέτη που παρουσιάσαμε τεκμηριώνει πώς ο αστικός σχεδιασμός μπορεί να ενισχύσει το πράσινο και τη βιοποικιλότητα, να βελτιώσει το μικροκλίμα και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στόχος της συνεργασίας μας είναι να συμβάλουμε σε ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με θετικό και διαχρονικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού».

Ο Διευθύνων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Δρ Βασίλης Καψιμάλης, ανέφερε: «Η στρατηγική συνεργασία μας με τη Lamda αφορά στην παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, διασφαλίζεται ότι τα θαλάσσια ύδατα, ο πυθμένας, και οι θαλάσσιοι οργανισμοί παραμένουν ανεπηρέαστα από τις πιθανές επιπτώσεις των κατασκευαστικών εργασιών».

Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «Η Lamda έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με σκοπό τη μελέτη των επιπτώσεων του Ελληνικού στο μικροκλίμα και τα είδη βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα στο Ελληνικό και σε περιοχές των όμορων Δήμων. Μεταξύ άλλων, ελέγχουμε τη μακροπρόθεσμη επίδραση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού στις τοπικές κοινωνίες και την ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του έργου».

Ο Αντώνης Καναβάκης, Υπεύθυνος της Lamda για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση του The Ellinikon, σημείωσε τα εξής: «Από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, η Lamda σε συνεργασία με τους ανάδοχους εργολάβους καταγράφει και παρακολουθεί τα επίπεδα περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περίμετρο του Ελληνικού αλλά και σε περιοχές των έργων. Επιπλέον, προχωράει στην εγκατάσταση 15 σταθμών μέτρησης θορύβου και σκόνης στην περίμετρο του Ελληνικού, και 3 σταθμών στους όμορους δήμους. Σκοπός μας είναι η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των παραμέτρων, η στοχευμένη εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και τελικά η ελαχιστοποίηση των κοινωνικών οχλήσεων».