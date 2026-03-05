Οι πρώτες 100 ώρες πολέμου με το Ιράν κόστισαν στις ΗΠΑ 3,7 δισ. δολάρια

Οι πρώτες 100 ώρες της εκστρατείας των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν εκτιμάται ότι κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια - περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα - σύμφωνα με ανάλυση του Center for Strategic and International Studies που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Οι πρώτες 100 ώρες της εκστρατείας των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν εκτιμάται ότι κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια - περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα - σύμφωνα με ανάλυση του Center for Strategic and International Studies που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Λιγότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια από το συνολικό ποσό αφορούν επιχειρησιακά κόστη που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Για τα υπόλοιπα 3,54 δισ. δολάρια «πιθανότατα θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Άμυνας (DoD), είτε μέσω συμπληρωματικής πίστωσης είτε μέσω άλλου νομοσχεδίου συμφιλίωσης», ανέφεραν οι αναλυτές του CSIS.

Εκτός από το κόστος των επιχειρήσεων, τα κύρια έξοδα προβλέπεται ότι θα αφορά την αντικατάσταση πυρομαχικών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένων των ανησυχιών για τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης των ΗΠΑ και τα αποθέματα των συμμάχων τους, καθώς και τις απώλειες εξοπλισμού όπως τα τρία F-15 που καταρρίφθηκαν σε περιστατικό φίλιων πυρών στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μελλοντικά το κόστος θα μπορούσε να ποικίλλει ανάλογα με τη «στροφή των αμερικανικών δυνάμεων σε λιγότερο ακριβά πυρομαχικά», αλλά και με την «ένταση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των ιρανικών αντιποίνων».

Παραμένει ασαφές πόσο καιρό θα διαρκέσει η σύγκρουση με το Ιράν, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχουν δώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με τον τελευταίο να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν για όσο διάστημα κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος.

«Μπορείτε να πει κανείς τέσσερις εβδομάδες, αλλά θα μπορούσαν να είναι έξι, θα μπορούσαν να είναι οκτώ, θα μπορούσαν να είναι τρεις», δήλωσε χθες ο Χέγκσεθ. «Τελικά, εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό και την ένταση» τόνισε.