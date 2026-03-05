Έφθασαν με C-130, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, οι 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι

Το C-130 που μετέφερε τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι, από τους οποίους οι 13 ήταν συγγενείς της ομάδας καλαθοσφαίρησης του Άρη, προσγειώθηκε το βράδυ στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Το C-130 που μετέφερε τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι, από τους οποίους οι 13 ήταν συγγενείς της ομάδας καλαθοσφαίρησης του Άρη, προσγειώθηκε το βράδυ στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Tους περίμενε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.