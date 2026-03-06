Συντάξεις: Στις 30.773 οι εκκρεμείς αιτήσεις στον ΕΦΚΑ τον Δεκέμβριο του 2025 - Τι αλλάζει από τον Ιούνιο

Συνολικά είναι σε εκκρεμότητα στα συρτάρια του ΕΦΚΑ 30.773 συντάξεις εν αναμονή (εξαιρουμένων διεθνών και ανελαστικών αιτημάτων).

Σταθερή αποκλιμάκωση παρατηρείται στις εκκρεμείς συντάξεις του ΕΦΚΑ, παρά το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών που συνεχίστηκε και το 2025 όταν υπέβαλαν αίτηση 199.450 ασφαλισμένοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ΑΤΛΑΣ Δεκεμβρίου 2025, οι συνταξιοδοτήσεις την περίοδο 2019-2025 άγγιξαν τον αριθμό - ρεκόρ των 1.356.146, καθώς είναι σε εξέλιξη εδώ και μια εξαετία η μεγάλη «έξοδος» από την εργασία των baby boomers.

Ωστόσο το στοκ των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων μειώθηκε στις 13.756 στο τέλος του 2025, ενώ οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που δεν έχουν υπερβεί τους τρεις μήνες για να θεωρηθούν ληξιπρόθεσμες, ανέρχονται σε 17.017. Συνολικά δηλαδή, είναι σε εκκρεμότητα στα συρτάρια του ΕΦΚΑ 30.773 συντάξεις εν αναμονή (εξαιρουμένων διεθνών και ανελαστικών αιτημάτων).

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το σύστημα ΑΤΛΑΣ, στο τέλος του 2019 ο ΕΦΚΑ είχε ένα συνολικό στοκ 170.000 αιτήσεων για απονομή κύριας σύνταξης, εκ των οποίων οι 127.155 σε αναμονή μέχρι και 3 ή 4 χρόνια.

Κομβικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων του ΕΦΚΑ έπαιξε το γεγονός της αυτοματοποίησης του συστήματος απονομής, καθώς με τον τρόπο αυτό ο Φορέας κατόρθωσε να εκδίδει κάθε μήνα από 15.000 ως 20.000 οριστικές κύριες συντάξεις, χωρίς να αφήνει τη λίστα αναμονής να μεγαλώνει από τις νέες αιτήσεις. Όπως αναφέρουν στελέχη του Φορέα, ο κύριος όγκος της λίστας αναμονής αφορά τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ στην επαρχία οι εκκρεμότητες αφορούν συνήθως μονοψήφια νούμερα.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να μεγιστοποιηθούν, όταν ο Φορέας μεταβεί στη νέα εποχή, με την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την πλήρη ψηφιοποίηση των αρχείων του, που θα επιταχύνει περαιτέρω την απονομή συντάξεων και παροχών.

Όλα ψηφιακά από τον Ιούνιο

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων χαρτώου αρχείου του ΕΦΚΑ, που σήμερα βρίσκεται σε κούτες και προέρχεται από 28 τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η ψηφιοποίηση του αρχείου ενσήμων του ΕΦΚΑ θα αποτελέσει και την απαρχή της λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Φορέα και θα συμβάλει στην άμεση απονομή των συντάξεων. Η ψηφιοποίηση καλύπτει το διάστημα από το 1980 και θα είναι έτοιμη για όλα τα ταμεία έως το τέλος Μαΐου του 2026.

Θα περιλαμβάνει όλη την ασφαλιστική ιστορία και τις μεταβολές των εργαζομένων για μια 45ετία, καλύπτοντας ουσιαστικά όσους άρχισαν να κολλάνε τα πρώτα τους ένσημα από την ηλικία των 20 ετών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, εκκαθαρισμένου και αξιόπιστου αποθετηρίου ασφαλιστικής ιστορίας για εκατομμύρια ασφαλισμένους, ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην απονομή συντάξεων και στη βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Μέχρι το τέλος του 2026 το ψηφιακό μητρώο ενσήμων θα εμπλουτίζεται και θα αξιοποιείται συμπληρωματικά προς το υπάρχον σύστημα απονομής συντάξεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΕΦΚΑ.

Έτσι οι συντάξεις θα μπορούν να εκδίδονται μέσα σε λίγες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, καθώς όλος ο ασφαλιστικός βίος των εργαζομένων θα υπάρχει σε ψηφιακό αρχείο και το μόνο που θα απαιτείται θα είναι ο έλεγχος των ηλικιακών προϋποθέσεων των ασφαλισμένων που θα αιτούνται την έκδοση σύνταξης. Επιπλέον το ψηφιακό μητρώο ενσήμων θα αντικαταστήσει το σημερινό πληροφοριακό σύστημα (από τις αρχές του 2027).

Ακόμη και στις περιπτώσεις που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σήμερα, όπως οι αιτήσεις με διαδοχική ασφάλιση, παράλληλη ασφάλιση, ή ασφαλισμένοι με ελλιπή δικαιολογητικά ή με χρέη στα ταμεία, εκτιμάται ότι το νέο ψηφιακό σύστημα θα μειώνει δραστικά τους χρόνους αναμονής.