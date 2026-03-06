Τι ανέφερε ο CEO της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου, σε αναλυτές για την πρόοδο και τα χρονοδιαγράμματα. «Κλείνει» τον άλλον μήνα το mega deal με ΙΟΝ. Πόσο πωλούνται κατά μέσο όρο τα σπίτια, υψηλή η ζήτηση.

Σε περίπου δύο μήνες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο 50ος όροφος του εμβληματικού πύργου κατοικιών Riviera Tower, που θα δεσπόζει στο project της ανάπτυξης του πρώην αεροδρόμιου του Ελληνικού, με την κατασκευή του τώρα να έχει ανεβάσει ρυθμούς. «Ο Πύργος Κατοικιών προχωρά, έχει ολοκληρωθεί ο 44ος όροφος και η κατασκευή των 50 ορόφων θα ολοκληρωθεί το Μάιο, ένα μήνα νωρίτερα από το αρχικό ορόσημο του Ιουνίου του 2026. Η Bouygues επίσης έχει επιταχύνει τους ρυθμούς για τις εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου που προβλέπεται το Μάιο του 2027, ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2027 οι κατοικίες να αρχίσουν να παραδίδονται στους ιδιοκτήτες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, χτες στη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025 ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου, δίνοντας και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για σειρά έργων που είναι αυτή την στιγμή σε εξέλιξη εντός του project.

Το 2027 έτοιμη η Riviera Galleria, έως αρχές 2029 το The Ellinikon Mall

Σε σχέση με τις δύο εμπορικές αναπτύξεις, Riviera Galleria και The Ellinikon, οι συμφωνίες με ενδιαφερόμενους μισθωτές «πηγαίνουν πολύ καλά, με ικανοποιητική τη ζήτηση, η κατασκευή προχωρά και ειδικά στο Riviera Galleria δίπλα στη Μαρίνα, στο τέλος του τέλος 2026 θα ολοκληρωθεί και θα ανοίξει κάποια στιγμή, την άνοιξη ή το Πάσχα του 2027», ανέφερε ο κ. Αθανασίου προσθέτοντας ότι προσδοκία είναι η ολοκλήρωση της αναβάθμισης της μαρίνας του Αγίου Κοσμά να συμπέσει με την παράδοση της Riviera Galleria, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ώστε κάποιος να έχει τη δυνατότητα να κάνει και τις αγορές του στη μαρίνα. Μάλιστα, μια και ο λόγος για τη μαρίνα, ο κ. Αθανασίου είπε ότι ήταν πολύ καλή χρονιά σε όλα τα επίπεδα το 2025 για τον όμιλο, ακόμα και στον τομέα των μαρινών όπου έχει μειωθεί η χωρητικότητα ειδικά στην υποδομή του Αγίου Κοσμά λόγω των εργασιών αναβάθμισης.

Για το μεγάλο mall στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, μετά την εξασφάλιση των τελικών αδειών, παραπέμπει αργότερα, προς το τέλος 2028 με αρχές 2029. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρία ΤΕΡΝΑ και αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο 6μηνο του έτους.

Οι κατασκευαστικές εργασίες και η βελτίωση

Γενικότερα για τις κατοικίες, οι κατασκευαστικές εργασίες σε όλα τα οικιστικά έργα στη γειτονιά Little Athens, που είναι υπό το συντονισμό της εσωτερικής Επιχειρηματικής Μονάδας Κατασκευών εντός του ομίλου της LAMDA, είναι αυτή την στιγμή μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα και χαμηλότερα του αρχικού προϋπολογιζόμενου κόστους, καθώς, όπως είπε ο κ. Αθανασίου, «πήραμε μαθήματα από τα πρώτα έργα στο project και τώρα η εσωτερική μας μονάδα που είναι σε απευθείας επικοινωνία με τους υπεργολάβους λύνοντας τα ζητήματα γρήγορα».

Ο κ. Αθανασίου μίλησε για καλύτερη πρόοδο γενικότερα των εργασιών σε υποδομές και οικιστικά, όπου υπήρχαν καθυστερήσεις το προηγούμενο διάστημα λόγω των προκλήσεων στην κατασκευαστική αγορά και των αυξήσεων του κόστους. «Πλέον βλέπουμε ολοένα και μεγαλύτερη πρόοδο στα έργα υποδομών και αναμένουμε όλα τα έργα υποδομών που συνδέονται με τις οικιστικές αναπτύξεις που είναι σε εξέλιξη να παραδίδονται εντός χρονοδιαγράμματος ώστε να μπορέσουν να μείνουν και οι ιδιοκτήτες με βάση το σχετικό προγραμματισμό, τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στη γειτονιά του ‘’Little Athens’’ το 2027», σημείωσε.

Υψηλή ζήτηση για τη Little Athens

Παράλληλα, και όσον αφορά στα σπίτια, η ζήτηση, σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda, παραμένει υψηλή, ενώ λανσαρίστηκαν τον Δεκέμβριο 110 σπίτια και αναμένεται να προστεθούν εντός του 2026 περί τα 300-330 σπίτια στην αγορά. Όπως αναφέρθηκε, αν και οι γιορτές των Χριστουγέννων επιβράδυναν λίγο τους ρυθμούς των πωλήσεων, πλέον ένα μεγάλο ποσοστό κάθε μήνα, το ήμισυ και πλέον των σπιτιών που βγαίνουν στην αγορά, δεσμεύεται. Όπως και χτες αναφέραμε, μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση από τη γειτονιά του Little Athens, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 571 διαμερίσματα ή 85%.

Έτοιμο το sprot center, τον επόμενο μήνα «κλείνει» το deal με ΙΟΝ

Σε σχέση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις προβλέπεται οι πρώτες από αυτές, να παραδοθούν στο κοινό το καλοκαίρι του 2026 (π.χ. τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, δύο γήπεδά μπάσκετ, γήπεδα τένις κ.α). Επιπλέον προχωρά και ο τομέας της εκπαίδευσης, με το σχολείο των Εκπαιδευτηρίων του Κωστέα Γείτονα που θα δεχτεί τους πρώτους μαθητές το Σεπτέμβριο του 2028, αντίστοιχα και το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UNIC), ενώ όσον αφορά ειδικότερα τη μεγάλη συμφωνία με το ION Group για το νέο Κέντρο Καινοτομίας στο Ελληνικό ολοκληρώθηκε ήδη ο νομικός, τεχνικός και χρηματοοικονομικός έλεγχος (due diligence) και ετοιμάζονται τα οριστικά συμφωνητικά με ορίζοντα υπογραφής τον επόμενο μήνα.

Ο κ. Αθανασίου επεσήμανε ότι και η εφετινή χρονιά έχει ξεκινήσει καλά για τον όμιλο, με τις επιδόσεις των malls να συνεχίζουν θετικά μέχρι τώρα, και «είμαστε αισιόδοξοι για τις επιδόσεις των malls για εφέτος» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εισπράξεις 2,08 δισ. έως το τέλος 2026 – Το capex και η μέση τιμή ανά τ.μ.

Όπως προκύπτει από σχετική εταιρική παρουσίαση της Lamda που συνόδευσε την ανακοίνωση οικονομικών μεγεθών 2025, εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 2,08 δισ. ευρώ οι σωρευτικές εισπράξεις από πωλήσεις κατοικιών και οικοπέδων στο Ελληνικό έως το τέλος του 2026, κι ενώ, όπως και χτες αναφέραμε, στα 1,53 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι ταμειακές εισπράξεις που έχουν ήδη επιτευχθεί έως Φεβρουάριο 2026, με ποσό 0,6 δισ. να αναμένεται να προστεθεί στους επόμενους μήνες του έτους. Το εκτιμώμενο μικτό κέρδος από τα οικιστικά έργα Φάσης Ι υπολογίζεται σε 479 εκατ. ευρώ, με τη μέση τιμή πώλησης κατοικιών στην οικιστική γειτονιά Little Athens να ανέρχεται σε 10,6 χιλ. ευρώ/τ.μ., με το υψηλότερο εκτιμώμενο μικτό περιθώριο κέρδους σε έργο της Φάσης Ι (Mainstream Posidonos) να φτάνει στο 43%. Στο τέλος του 2025 ο όμιλος είχε συνολικά ταμειακά διαθέσιμα άνω των 800 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις (CAPEX) στο έργο έως το 2026 υπολογίζονται σε 1,64 δις ευρώ, ενώ στα επίπεδα του 1,07 δισ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό CAPEX που έχει ήδη πραγματοποιηθεί έως Φεβρουάριο 2026. Σημειώνεται, επίσης, ως προς τα έσοδα, ότι ποσό 0,8 δισ. από τα υπόλοιπα έσοδα από μονάδες που έχουν λανσαριστεί μέχρι σήμερα, αναμένεται να εισπραχθούν έως το 2028-2029 (στα 1,9 δισ. η συνολική αξία των 986 οικιστικών που έχουν λανσαριστεί). Στις οικιστικές αναπτύξεις και στο τμήμα Coastal Front η μέση τιμή διάθεσης ήταν 12,3 χιλ. ευρώ/τ.μ., το gross profit 271 εκατ. (πριν από την κατανομή του κόστους γης και υποδομών ανά έργο) με margin 24%, στη Little Athens η μέση τιμή πώλησης στα 9,4 χιλ. ευρώ/τ.μ. (εκτιμώμενη μέση τιμή όλων των αναπτύξεων, συμπεριλαμβανομένων των 87,6 χιλιάδων GSA που έχουν ήδη ξεκινήσει και των 43,5 χιλιάδων GSA που θα ξεκινήσουν για τη Φάση Ι)

Οι ρυθμοί προόδου

Σχετικά με τα projects αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η επιταχυνόμενη πρόοδος των κατασκευών για τις αναπτύξεις στη Little Athens αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κερδοφορία στο μέλλον. Τα οικιστικά έργα της CBU συνεχίζουν να προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, η Riviera Galleria προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού (το 94% των εργασιών σκυροδέτησης για όλα τα κτίρια έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα), ενώ καταγράφεται σημαντική πρόοδος στην κατασκευή του Αθλητικού Πάρκου (ο στίβος και το γήπεδο ρίψης έχουν ήδη ολοκληρωθεί). Πάντως, η αδύναμη αγορά κατασκευών και η συνολική έλλειψη εργατικού δυναμικού εξακολουθούν να αποτελούν τα κύρια εμπόδια.

Ο Πύργος Riviera φτάνει στο ορόσημο του 44ου ορόφου, ενεργοποιώντας μια πληρωμή 60 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο, ενώ γενικότερα οι υποδομές παραμένουν δύσκολες, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων με στόχο την επιτάχυνση στο μέλλον. Για τον Riviera Tower αναφέρεται ότι οι εργασίες σκυροδέτησης βρίσκονται στις βασικές κατασκευές 45ου επιπέδου και πλάκες 43ου επιπέδου, στο Park Rise (BIG) οι εργασίες σκυροδέτησης 10ου ορόφου είναι σε εξέλιξη και οι κύριες εργασίες θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο, στην υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος το 95% των εκσκαφών και της σκυροδέτησης έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, ενώ για το The Ellinikon Mall Underpass το 100% των εκσκαφών και το 99% των σκυροδεμάτων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.