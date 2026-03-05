Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι drones χτύπησαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι drones χτύπησαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα οι Φρουροί υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η Alter Ego Media εξαγόρασε το 50,1% της More.gr

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Τι εισάγει η Ελλάδα από τη Μέση Ανατολή

tags:
Ιράν
Μέση Ανατολή
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider