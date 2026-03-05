Ιράν: Η κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι drones χτύπησαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα οι Φρουροί υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ