Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Η Lufthansa επαναλαμβάνει τις πτήσεις από και προς Λάρνακα από το Σάββατο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Η Lufthansa επαναλαμβάνει τις πτήσεις από και προς Λάρνακα από το Σάββατο
Ο όμιλος αεροπορικών εταιριών της Lufthansa θα αρχίσει το Σάββατο εκ νέου τις πτήσεις από και προς τη Λάρνακα, τις οποίες είχε αναστείλει από προχθές και έως τις 6 Μαρτίου.

Ο όμιλος αεροπορικών εταιριών της Lufthansa θα αρχίσει το Σάββατο εκ νέου τις πτήσεις από και προς τη Λάρνακα, τις οποίες είχε αναστείλει από προχθές και έως τις 6 Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, η Lufthansa ταυτόχρονα συνεχίζει να μην εκτελεί πτήσεις προς και από το Ντουμπάι και το Αμού Ντάμπι έως τις 10 Μαρτίου, το Τελ Αβίβ έως τις 22 Μαρτίου, τη Βηρυτό έως τις 28 Μαρτίου και την Τεχεράνη έως τις 30 Απριλίου. Έως τις 15 Μαρτίου δεν προγραμματίζονται επίσης πτήσεις προς το Αμάν της Ιορδανίας και το Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η Alter Ego Media εξαγόρασε το 50,1% της More.gr

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Τι εισάγει η Ελλάδα από τη Μέση Ανατολή

tags:
Lufthansa
Πτήσεις
Μέση Ανατολή
Κύπρος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider