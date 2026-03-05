Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον Βούλγαρο ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό 'Αμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Συζητήσαμε για τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Νίκος Δένδιας
Βουλγαρία
