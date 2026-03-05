Ειδήσεις | Διεθνή

Κάλας: Το χάος στη Μέση Ανατολή πηγάζει από τη διάβρωση του διεθνούς δικαίου

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αποτελεί άμεση συνέπεια της διάβρωσης του διεθνούς δικαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Σε ομιλία της στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, η Κάλας είπε πως η διεθνής τάξη έχει υπονομευτεί από μεγάλες δυνάμεις που ενεργούν μονομερώς, υποδεικνύοντας κυρίως τη Ρωσία και επικρίνοντας επίσης την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Σήμερα, το χάος που βλέπουμε γύρω μας στη Μέση Ανατολή αποτελεί άμεση συνέπεια της διάβρωσης του διεθνούς δικαίου», είπε η Κάγια Κάλας, υποστηρίζοντας πως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ενθαρρύνει κι άλλους να ενεργούν υπό καθεστώς ατιμωρησίας.

Κάγια Κάλας
Μέση Ανατολή
