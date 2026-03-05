Απ. Τζιτζικώστας: Συνεργαζόμαστε με σειρά εταίρων για να εξασφαλίσουμε τον ασφαλή διάπλου στην Μ. Ανατολή

Αναφερόμενος στη ναυτιλία, σημείωσε ότι παρουσίασε τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ναυτιλία και τους λιμένες, σημειώνοντας ότι το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει θεμελιωδώς.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη πραγματικό αντίκτυπο στις μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, επεσήμανε στο συνέδριο του Economist, «The Economist Shipping Summit», ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, σημειώνοντας ότι στις 6 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση της κατάστασης. Όπως ανέφερε, χιλιάδες πτήσεις έχουν επηρεαστεί, ενώ η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ χαρακτηρίζεται σοβαρή, με περίπου 3.000 πλοία να έχουν επηρεαστεί στην περιοχή. «Συνεργαζόμαστε με σειρά εταίρων για να εξασφαλίσουμε τον ασφαλή διάπλου και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας», τόνισε.

Αναφερόμενος στη ναυτιλία, σημείωσε ότι παρουσίασε τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ναυτιλία και τους λιμένες, σημειώνοντας ότι το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει θεμελιωδώς. «Η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται και οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τα μοντέλα λειτουργίας του κλάδου», είπε και πρόσθεσε: «Μέχρι πρόσφατα το βασικό ζητούμενο ήταν η απόδοση. Σήμερα συνδέεται με την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα».

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική, εξήγησε, θέτει προτεραιότητες όπως η ενίσχυση της ναυπήγησης, η βελτίωση της συνδεσιμότητας, η προώθηση της καινοτομίας, η επένδυση σε πόρους, δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός παραμένει δίκαιος και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των λεγόμενων «σκιωδών στόλων». Στο πεδίο της απανθρακοποίησης υπογράμμισε ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι παγκόσμια. «Δεν θα επιτρέψουμε η δική μας ναυτιλία να επιβαρυνθεί εις διπλούν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα εξεταστεί η αναθεώρηση ευρωπαϊκών πολιτικών ώστε να αποτραπούν διπλές επιβαρύνσεις. Επισήμανε ότι η ΕΕ θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση για την καινοτομία, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε υποδομές και καθαρά καύσιμα. Καταλήγοντας, είπε ότι η θαλάσσια πολιτική δεν αφορά μόνο τις μεταφορές, αλλά συνδέεται με την κλιματική πολιτική και την ασφάλεια. «Η θάλασσα μάς συνδέει και κανένα κράτος δεν μπορεί να πλοηγηθεί μόνο του», ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ