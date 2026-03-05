Το Ιράν δεν επιδιώκει εκεχειρία ή διαπραγματεύσεις, είναι έτοιμο να αποκρούσει χερσαία επίθεση - Το Ισραήλ περνά «στην επόμενη φάση»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως το Ιράν δεν επιδιώκει ούτε μια «εκεχειρία» ούτε «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, την έκτη ημέρα ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή, που εξαπλώνεται.

«Διαπραγματευτήκαμε ήδη δύο φορές μαζί τους και κάθε φορά μας επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγματεύσεων», επισήμανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον προηγούμενο πόλεμο του Ιουνίου του 2025, που είχε διαρκέσει 12 ημέρες. «Δεν ζητάμε εκεχειρία. Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που προβλήθηκε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου. Η τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση. Τη Δευτέρα οι Φρουροί υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αποκρούσει μια χερσαία εισβολή, υπόσχεται μια «καταστροφή»

Το Ιράν είναι «έτοιμο» για το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής που θα ήταν μια «καταστροφή» για τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και μια απόβαση», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Τους περιμένουμε (τους εχθρούς). Έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό θα ήταν μια καταστροφή για εκείνους», συμπλήρωσε ο ίδιος, την ώρα που πληροφορίες του Τύπου, τις οποίες διέψευσε ο Λευκός Οίκος, έκαναν λόγο για μια πιθανή αμερικανική στρατιωτική στήριξη σε Κούρδους πολιτοφύλακες με στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

Δεν θα κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ

Επιπλέον, ο Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε σήμερα πως το Ιράν «δεν προτίθεται» να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει αποκλείσει μια τέτοια επιλογή εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον πόλεμό τους. «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κλείσουμε τα Στενά προς το παρόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο NBC News.

«Δεν τα κλείσαμε. Είναι τα πλοία και τα πετρελαιοφόρα που δεν επιχειρούν να τα διαπλεύσουν, διότι φοβούνται μήπως πληγούν από το ένα ή το άλλο στρατόπεδο».

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ δήλωσε πάντως σήμερα ότι σε λίγες ημέρες θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για το Ιράν να απειλήσει τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύουν οι ιρανικές δυνάμεις έχει ήδη μειωθεί. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ο Ντάνι Ντανόν ζήτησε από τους Ισραηλινούς και τους γείτονές τους να κάνουν υπομονή, καθώς θεωρεί πως είναι αποκλειστικά θέμα χρόνου να ελαχιστοποιηθούν οι δυνατότητες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τον Ντανόν, είναι ήδη εμφανή τα αποτελέσματα εκατοντάδων πληγμάτων σε εκτοξευτήρες πυραύλων στο Ιράν: «Είδατε στην αρχή του πολέμου περίπου 100 πυραύλους να φθάνουν στο Ισραήλ. Σήμερα, μιλάμε για περίπου 20 (…) Κάθε μέρα οι δυνατότητές τους συρρικνώνονται».

Ο ισραηλινός στρατός περνά στην «επόμενη φάση»

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε την «επόμενη φάση» των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, προαναγγέλλοντας «και άλλες εκπλήξεις» για την Τεχεράνη.

«Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη φάση της αιφνιδιαστικής επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώσαμε την αεροπορική υπεροχή μας και εξουδετερώσαμε το δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων, περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης» ανέφερε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Σε αυτήν τη φάση, συνεχίζουμε την εξάρθρωση του (ιρανικού) καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις σε εφεδρεία και δεν έχω πρόθεση να τις αποκαλύψω», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, το Ισραήλ έχει καταστρέψει πάνω από το 60% των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων και το 80% των αντιαεροπορικών συστημάτων του Ιράν.

Από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε 2.500 πλήγματα και χρησιμοποίησε περισσότερα από 6.000 πυρομαχικά, υποστήριξε. «Εξουδετερώσαμε και καταστρέψαμε πάνω από το 60% των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων» του Ιράν, «καταστρέψαμε το 80% των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και επιτύχαμε σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στους ιρανικούς αιθέρες», διαβεβαίωσε.

Κάγια Κάλας: Η Τεχεράνη επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση

Το Ιράν επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εξαπολύοντας αδιακρίτως επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Το Ιράν είναι εξαγωγέας πολέμου», είπε η Κάλας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή της στη Ζυρίχη της Ελβετίας. «Αυτήν τη στιγμή, το (ιρανικό) καθεστώς επιχειρεί να σύρει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες σε αυτόν τον πόλεμο», υπογράμμισε.

Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει το επίπεδο ετοιμότητας της αντιπυραυλικής και αντιβαλλιστικής άμυνας

Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει το επίπεδο ετοιμότητας της αντιπυραυλικής και αντιβαλλιστικής άμυνας της Συμμαχίας, μετά την «επιτυχημένη αναχαίτιση» ενός βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν που στόχευε την Τουρκία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Ευρώπης (SHAPE), ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο' Ντόνελ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι χθες, εκτός από την επιτυχημένη αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν που στόχευε την Τουρκία (...) το ΝΑΤΟ αύξησε τη θέση του σε επίπεδο Συμμαχίας για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μ. Ο Ντόνελ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η άμεση δράση ελήφθη από τον διοικητή της Αεροπορικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ, ο οποίος συνέστησε «η θέση του ΝΑΤΟ για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων να παραμείνει σε αυτό το αυξημένο επίπεδο μέχρι να υποχωρήσει η απειλή από τις συνεχιζόμενες αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ