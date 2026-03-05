Πολιτική | Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Aμπ. Μπ. Ζαγιέντ. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ο ασφαλής επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών. Επίσης ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τα ΗΑΕ και τους εταίρους του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
