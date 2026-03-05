Viohalco: Στα 7,2 δισ. ο τζίρος, αύξηση 20% στα a-EBITDA - Πρόταση για μικτό μέρισμα 0,27 ευρώ/μετοχή

Ως ισχυρές επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη χαρακτηρίζει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Viohalco για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ήταν ύψους 7,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση (2024: 6,6 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και των υψηλότερων τιμών.

H λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ανήλθε σε 727 εκατ. ευρώ (2024: 604 εκατ. ευρώ), βελτιωμένη κατά 20% σε ετήσια βάση, λόγω της συνεχιζόμενης έμφασης σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και την συνετή διαχείριση κόστους.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 398 εκατ. ευρώ (2024: 274 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παράλληλα με τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.496 εκατ. ευρώ (2024: 1.513 εκατ. ευρώ), μειωμένος ελαφρά κατά 17 εκατ. ευρώ, καταδεικνύοντας καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα και πειθαρχημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, παρά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη. Επίσης, ο καθαρός δανεισμός/EBITDA μειώθηκε σε 2,1x (2024: 2,5x), αποτυπώνοντας την ισχυρή αύξηση του EBITDA.

Η εταιρεία προτείνει μικτό μέρισμα 0,27 ευρώ ανά μετοχή.

Αναφορικά με τον βιομηχανικό τομέα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,2 δισ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ανήλθε σε 698 εκατ. ευρώ.

• Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε βελτίωση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση και μείωση του καθαρού δανεισμού. Παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η παγκόσμια εμβέλεια των δραστηριοτήτων του κλάδου, συνέβαλαν στις σταθερές του επιδόσεις. Οι πειθαρχημένες κεφαλαιακές δαπάνες, η λειτουργική αριστεία και οι ισχυρές συνεργασίες έδωσαν τη δυνατότητα στον κλάδο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να δημιουργήσει βιώσιμη αξία για τους μετόχους.

• Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε ανθεκτική λειτουργική κερδοφορία, με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 0,5% σε σύγκριση με το 2024, παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο των επενδύσεων ήταν η ενίσχυση της ευελιξίας της παραγωγής, η βελτιστοποίηση της προμήθειας χαλκού και η διεύρυνση της χρήσης οικονομικά αποδοτικών πρώτων υλών.

• Ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε δυναμικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2025, επιτυγχάνοντας υψηλότερο κύκλο εργασιών και βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας χάρη στην αποτελεσματική εκτέλεση, τόσο των υποθαλάσσιων, όσο και των χερσαίων έργων. Το a-EBITDA αυξήθηκε κατά 34% σε ετήσια βάση, ενισχυμένο από την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργων και την υψηλή αξιοποίηση της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας. Η εισροή παραγγελιών παρέμεινε ισχυρή, με τις ανεκτέλεστες παραγγελίες να διατηρούνται στα 2,9 δισ. ευρώ, προσφέροντας ξεκάθαρη προοπτική σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα, διευρύνθηκε η παραγωγική δυναμικότητα στις κύριες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων και την έναρξη λειτουργίας των αντίστοιχων μονάδων.

• Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, ξεπερνώντας τα ήδη υψηλά επίπεδα ρεκόρ των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους σε όλους τους βασικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων του κύκλου εργασιών, της κερδοφορίας και του όγκου παραγωγής. Οι στοχευμένες επενδύσεις ενίσχυσαν περαιτέρω τη λειτουργική αποδοτικότητα και, σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας, υποστήριξαν τη αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, εδραιώνοντας την ηγετική ανταγωνιστική του θέση στις διεθνείς αγορές.

• Ο κλάδος χάλυβα αύξησε τον όγκο πωλήσεων το 2025 σε σύγκριση με το 2024 και ενίσχυσε σημαντικά το a-EBITDA, παρά την αναιμική ζήτηση στην Ε.Ε. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αποτυπώνει τη βελτίωση στους βασικούς δείκτες επιδόσεων όλων των εργοστασίων, οι οποίες οδηγούν σε διατηρήσιμη εξοικονόμηση κόστους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε:

«Το 2025, συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε περαιτέρω τη δυναμική που έχει το ευρύ και με μεγάλη διαφοροποίηση χαρτοφυλάκιο μας, την ανταγωνιστική μας θέση και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής μας βάσης για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στο ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον. Παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές προκλήσεις, παραμείναμε προσηλωμένοι, ευέλικτοι και κοντά στους πελάτες μας, γεγονός που μας επέτρεψε, όχι μόνο να προσαρμοστούμε, αλλά και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλη την έκταση του παγκόσμιου αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας.

Αυτό αντανακλάται ξεκάθαρα στις ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9% σε ετήσια βάση και του αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 20% σε 727 εκατ. ευρώ. Η ουσιαστική βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στη θετική πορεία των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παράλληλα με την αξιοσημείωτη ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα, αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας αποφέρει απτά αποτελέσματα.

Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στη συνεχή λειτουργική βελτιστοποίηση, στην καινοτομία των προϊόντων που προσφέρουμε και στη στοχευμένη επέκταση σε τομείς της αγοράς με θετική προοπτική, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους συμμέτοχους.

Οι πρόσφατες κανονιστικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας στον χάλυβα που αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να εφαρμοστούν το προσεχές διάστημα – αναμένεται να αντιμετωπίσουν, σε κάποιο βαθμό, τις υφιστάμενες στρεβλώσεις της αγοράς, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά μας και να δημιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για βιώσιμη ανάπτυξη. »